Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС (крупнейшей в Европе). Глава МАГАТЭ: ситуация вышла из-под контроля

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела призвал ввести санкции против российской атомной отрасли. Он назвал обстрел Запорожской АЭС „не только еще еще одним аргументом в пользу признания России государством — спонсором терроризма“, но и аргументом в пользу „жестких санкций против всей российской атомной отрасли — от „Росатома“ до всех связанных компаний и лиц“.

The Insider вечером 5 августа опубликовал видео, на котором, как утверждается, российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС, а потом и внутрь первого энергоблока. Видео, согласно публикации, было снято 2 августа. Издание заявило, что источник сообщил о минировании российскими военными машинного зала первого энергоблока.

„Энергоатом“ также заявил, что „российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов“, а „украинский персонал пока не имеет доступа к этим помещениям“ и будет уязвим в случае новых обстрелов.

„Энергоатом“ обвинил Россию в „фактическом минировании“ двух энергоблоков станции . Согласно сообщению компании 6 августа, в машинных залах этих энергоблоков размешена военная техника с оружием и взрывчаткой. „И это в дополнение к минированию береговой линии ЗАЭС по линии пруда-охладителя и прилегающего берега Каховского водохранилища“, — сказано в сообщении .

Назначенные Россией „новые власти“ Энергодара заявили, что на станции в результате первого обстрела произошел пожар. Минобороны РФ заявило, что из-за обстрелов „обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4“, а „более крупного пожара и возможной радиационной аварии“ удалось избежать „по счастливой случайности“, пишет Медуза.

В украинской компании „Энергоатом“ заявили, что после обстрелов оказался отключен один из трех работающих энергоблоков, а в результате нанесенных повреждений „имеются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ“. „Энергоатом“ обвинил Россию в попытках разрушить инфраструктуру станции и обесточить юг Украины. В компании также заявили, что перед обстрелами „представители Росатом а спешно покинули станцию“. „Вероятно, они знали, что готовится атака“, — говорилось в сообщении.

Украина и Запад обвиняют Россию в использовании ЗАЭС в качестве щита. 1 августа The New York Times написала, что РФ проводит артиллерийские обстрелы украинских территорий под прикрытием станции. Украинские военные, воюющие на противоположном берегу Днепра, заявили изданию, что в последние недели после ударов HIMARS российская артиллерия в основном затихла — кроме частей, расположенных на Запорожской АЭС. „Как мы можем ответить? Это ядерный объект“, — говорил The New York Times полковник ВСУ Сергей Шаталов.

5 августа — еще до пятничных обстрелов — Минобороны Великобритании в ежедневной сводке заявило, что Россия использует район ЗАЭС для обстрелов противоположного берега Днепра и для отдыха военных, используя „защищенный статус“ объекта. 6 августа американский Институт изучения войны предположил, что Россия, „скорее всего, продолжит использовать свои позиции вокруг Запорожской АЭС для обстрелов Никополя, расположенного на противоположном берегу водохранилища“ (город был обстрелян в том числе ночь на субботу).

Россия и назначенные РФ „власти Запорожской области“ и Энергодара несколько раз в июле обвиняли Украину в обстрелах станции. 12 июля речь шла об атаках беспилотников, которые якобы сбрасывали рядом со станцией мины и атаковали жилые дома в Энергодаре, 20-го — об ударах дронов-камикадзе по самой АЭС, в результате которых, как утверждалось, были ранены 11 человек.

27 июля представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС „с маниакальном упорством“. „Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе“, — рассуждала сотрудница дипломатического ведомства.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале августа заявил, что станция „совсем вышла из-под контроля“ и ее физическая безопасность не соблюдается. „Каждый принцип ядерной безопасности был нарушен. На кон поставлены вещи крайне серьезные, крайне важные и опасные“. Он отметил „парадоксальную“ ситуацию, при которой станцию контролирует Россия, но ядерные операции проводят украинские сотрудники, что ведет к неизбежным трением и, возможно, насилию. „Сложив все вместе, мы имеем каталог вещей, которые никогда не должны происходит на ядерном объекте“, — сказал он.

6 августа он заявил, что „крайне обеспокоен обстрелом крупнейшей европейской атомной электростанции“, и отметил, что доклад об этом стал последним в „длинной очереди все более тревожащих сообщений от всех сторон“. Гросси в очередной раз призвал пустить на объект делегацию МАГАТЭ, которую готов возглавить лично, однако констатировал, что для этого потребуется сотрудничество и Украины, и России, а также поддержка ООН (Россия заявляла, что именно секретариат ООН не согласовывает визит МАГАТЭ на станцию).

„Я не сдамся. Я продолжу давить и давить, пока миссия МАГАТЭ не случится. <…> Мы не можем позволить себе терять еще времени“, — заявил Гросси.

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