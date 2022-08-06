ФОТО | Тянак продолжает лидировать после второго дня Ралли Финляндии

В начале второго дня турнирная таблица выглядела следующим образом: 1. Тянак, 2. Лаппи +3,8, 3. Эванс +19,3, 4. Рованперя +21,0, 5. Брин +32,5, 6. Катсута +35,5, 7. Невилль +50.2, 8. Лаубет +1.00.9, 9. Гринсмит +1.02.6.

День начался с победы Элфина Эванса (Рованперя +0,7, Тянак +4,3, Лаппи +7,1), следующие два спецучастка остались за Рованперям (Тянак уступил ему 2,5 и 3,3 секунды), а в последнем утреннем заезде победил Лаппи (Тянак + 1,5, Рованперя +2,6).

Рованперя выиграл три, а Тянак выиграл один из четырех спецучастков, проведенных днем. Если в обеденный перерыв Рованперя отставала от Тянака на 12,9 секунды, то к вечеру разница составила уже 8,4 секунды.

Эванс дошел до конца 17-го спецучастка с поврежденной подвеской, но сумел починить машину, чтобы пересечь финишную черту в 18-ом спецучастке, потеряв 52 секунды.

Эгон Каур поднялся с пятого места на четвертое в WRC2 из-за аварии Микко Хейккиля в 12-ом спецучастке и на третье место в 17-ом спецучастке.

Общий зачет после 18-го спецучастка: