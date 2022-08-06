Другие виды
06.08.2022, 14:58

ФОТО | Победитель конкурса на лучшую спортивную фотографию 2022

 (1)
спорт
спорт
ФОТО: Siim Solman | Ekspress Meedia

Абсолютным победителем конкурса Sports Photography Awards 2022 стала фотография Дэвида Грея с тенью бабочки, севшей на кончики пальцев теннисистки Наоми Осака, пишет BBC. Фото смотрите ниже.

Снимок сделан в 2021 году во время Открытого чемпионата Австралии. На нем видно, как Осака, четырехкратная победительница турниров Большого шлема из Японии, протягивает руку, пытаясь помочь сбившейся с дороги бабочке, которая на нее приземлилась.


Конкурс учредили три года назад, в этот раз на него прислали 7000 работ со всего мира по различным категориям, включающим плавание, американский футбол, баскетбол, велоспорт, гимнастику и футбол.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии