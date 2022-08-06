ФОТО | Победитель конкурса на лучшую спортивную фотографию 2022

Снимок сделан в 2021 году во время Открытого чемпионата Австралии. На нем видно, как Осака, четырехкратная победительница турниров Большого шлема из Японии, протягивает руку, пытаясь помочь сбившейся с дороги бабочке, которая на нее приземлилась.



Конкурс учредили три года назад, в этот раз на него прислали 7000 работ со всего мира по различным категориям, включающим плавание, американский футбол, баскетбол, велоспорт, гимнастику и футбол.