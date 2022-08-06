На ралли Финляндии климатических активистов облили мочой

Вчера в 17:49 в парке Рюитиполу в Ювяскюля было совершено нападение на экологических активистов, пишет Ilta-Sanomat. Люди в масках обрызгали демонстрантов жидкостью с запахом экскрементов животных из водяных пистолетов.

Полиция задержала шестерых подозреваемых, которых доставили на допрос.

Уполномоченный по уголовным делам Кари Аалтио сообщил, что самый старший из арестованных — человек 1970-х годов рождения, а самый младший — 2000-х.

Вчера на чемпионате мира по ралли в Финляндии полиция наказала десять водителей. Один из них получил временный запрет на вождение, девять участников дорожного движения были оштрафованы, а двадцать водителей получили предупреждение.

„Глядя на общую картину и учитывая значительное количество участников дорожного движения, поведение на дорогах было отличным“, — похвалила полиция фанатов ралли в своем пресс-релизе.

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