ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (164-й день) | Новая фаза войны и проблемы с Запорожской АЭС

Война в Украине входит в новую фазу - британская разведка

Минобороны Великобритании опубликовало очередную сводку разведки о ситуации на войне. По данным ведомства, российские войска готовятся к новой стадии нападения – акцент перемещается на юг.

Российские войска, с большой долей вероятности, скапливаются на юге в ожидании контрнаступления со стороны Украины или в качестве подготовки к нападению.

Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от Донбасса и направляются на юго-запад.

Батальонно-тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1000 человек были направлены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области.

Сообщается о переброске сил из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Крымский мост в аннексированный Крым.

Украинские силы все чаще бьют по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям в южных регионах Украины, включая стратегически важную железнодорожную ветку, соединяющую Херсон с аннексированным Крымом, чтобы усложнить возможности России пополнять запасы вооружения и военных.

„Война России против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км – от Запорожья до Херсона“, – говорится в сводке.