ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (164-й день) | Новая фаза войны и проблемы с Запорожской АЭС(34)
Традиционно подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Война в Украине входит в новую фазу - британская разведка
Минобороны Великобритании опубликовало очередную сводку разведки о ситуации на войне. По данным ведомства, российские войска готовятся к новой стадии нападения – акцент перемещается на юг.
Российские войска, с большой долей вероятности, скапливаются на юге в ожидании контрнаступления со стороны Украины или в качестве подготовки к нападению.
Длинные колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другого вооружения продолжают удаляться от Донбасса и направляются на юго-запад.
Батальонно-тактические группы (БТГ) численностью от 800 до 1000 человек были направлены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области.
Сообщается о переброске сил из оккупированных Россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Крымский мост в аннексированный Крым.
Украинские силы все чаще бьют по мостам, складам боеприпасов и железнодорожным путям в южных регионах Украины, включая стратегически важную железнодорожную ветку, соединяющую Херсон с аннексированным Крымом, чтобы усложнить возможности России пополнять запасы вооружения и военных.
„Война России против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км – от Запорожья до Херсона“, – говорится в сводке.
Директор украинского офиса Amnesty International уволилась после публикации с обвинениями в адрес ВСУ
Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что уходит со своей должности. На этой неделе правозащитная организация опубликовала скандальный доклад, в котором говорилось, что Украина подвергает опасности мирных жителей, размещая позиции военных в жилых районах для противодействия российской армии.
С начала войны в Украине погиб 361 ребенок, более 702 ранены, сообщает украинская Генпрокуратура в сводке 5 августа.
Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Луганской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
На Запорожской АЭС отключен один из энергоблоков
Украинский „Энергоатом“ сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе атомной электростанции - после обстрела накануне.
Оккупированные российскими войсками Энергодар и Запорожская АЭС в пятницу подверглись нескольким обстрелам. Стороны обвиняют в них друг друга и говорят, что это чревато выбросом радиации.
Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ предупреждал, что ситуация „вышла из-под контроля“
В последние дни обострилась ситуация вокруг Запорожской АЭС — крупнейшей атомной электростанции в Европе, расположенной в городе Энергодар, который захватила Россия. 5 августа станция попала под обстрел. Кто ее обстрелял — российские или украинские войска — неизвестно, стороны обвиняют друг друга.
Глава МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси еще до обстрела говорил, что станция „совсем вышла из-под контроля“ и ее физическая безопасность не соблюдается. После обстрела Гросси заявил, что „военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой“.
Северная Македония передала Украине танки и боевые самолеты
В офисе президента Владимира Зеленского подтвердили информацию о передаче Северной Македонией Украине военной техники, включая танки, а также боевые самолеты.
„Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно, какое у тебя сердце. Многие народы сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20, - написал в „Твиттере“ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. - Как Северная Македония, подставив Украине плечо в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем“.
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