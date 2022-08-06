Обойти систему: как российские олигархи используют лазейки в британских законах об отмывании денег

В ходе расследования также выяснилось, что ELP рекламировались как „альтернативное решение“ для обхода законов о прозрачности.

По словам Грэма Бэрроу, эксперта по финансовым преступлениям, эти компании сравнительно легко использовать в противозаконных целях, поскольку они обязаны обнародовать лишь минимальные сведения о своей деятельности.

Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельного юридического лица. Это означает, что они не могут владеть активами, не имеют бенефициарного владельца и не могут на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета.

ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах - например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.

Журналисты Би-би-си и Finance Uncovered проанализировали утечку и тысячи других документов компаний, которые демонстрируют, как ELP стали способом обойти законы о борьбе с отмыванием денег, требующие раскрытия реальных владельцев или лиц, имеющих значительный контроль над британскими компаниями.

Тут же начался бум ELP. С тех пор было создано более 4500 новых товариществ.

В 2016 и 2017 годах правительство ввело новые правила, по которым почти всем британским компаниям пришлось назвать своих настоящих владельцев. Однако ELP под действие этих новых законов о прозрачности не попали.

Кроме того, в правительстве Великобритании признают, что эти компании, известные как английские товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), иногда используются для преступных целей.

Аркадий и Борис Ротенберги использовали тип компании, от которой закон не требует идентифицировать ее настоящих владельцев.

„Это настоящий скандал, такие люди, как Ротенберги, годами находившиеся под санкциями в Америке, все еще могут использовать британские корпоративные структуры для вывода через них своих денег из России, а затем тратить их по своему усмотрению“, - заявила депутат от Лейбористской партии Великобритании Маргарет Ходж, возглавляющая парламентскую группу по налогам и коррупции.

В соответствии с законодательством Великобритании истинных владельцев Sinara Company LP (которая закрылась в 2019 году) раскрывать не требуется.

В период с июля 2017 года по июнь 2018 года компания отправила 14 электронных переводов на общую сумму 133 000 долларов консультанту по искусству, который, как говорится в отчете Сената, „способствовал покупкам для Ротенбергов“.

Одной из таких компаний была Sinara Company LP - английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года. Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов.

За пять лет после вступления в силу новых законов о прозрачности было создано более 4500 ELP. За пять лет до 2017 года - 2950.

Агенты ФБР, расследующие взрыв на Бостонском марафоне, проверяли товарищество, зарегистрированное по адресу в британском Бристоле, где сейчас находится парикмахерская.

Всего пять агентств по созданию ELP основали полторы тысячи новых товариществ, сотни из которых зарегистрированы всего по нескольким адресам, в том числе отнюдь не в деловых кварталах британских городов.

Что касается fazze.com, LAS заявляет: „Это может быть незаконным и несанкционированным использованием наших адресных услуг, поскольку в нашей исторической базе данных нет совпадающих или похожих данных“.

А в прошлом году веб-сайт fazze.com, использовавший юридический адрес, предоставленный LAS, якобы стоял за кампанией по дезинформации о вакцинах, как считается, координируемой из России. Сайт распространял слухи, что прививка AstraZeneca превращает пациентов в шимпанзе.

Ряд компаний, связанных с LAS, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна из них, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, как оказалось, была связана с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов BTC-e. В 2017 году в связи с обвинениями в отмывании денег ВТС-е закрыло министерство юстиции США.

LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии, принесла своим владелицам миллионы долларов.

Согласно документам, наиболее успешное из этих агентств - LAS, которым руководят Елена Довжик, бухгалтер англо-российского происхождения, и ее деловой партнер из Латвии Инета Утинане.

Эти агентства имеют опыт создания анонимных компаний в Великобритании для клиентов из Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Некоторые из зарегистрированных ими компаний также были связаны с финансовыми преступлениями, в том числе с отмыванием денег.

Би-би-си и Finance Uncovered обнаружили, что из 4500 ELP, созданных с 2017 года, примерно четверть зарегистрирована всего пятью британскими агентствами.

LAS также отвечала за создание огромного количества британских компаний другого типа - шотландских товариществ с ограниченной ответственностью (SLP). В 2017 году расследование Bellingcat (деятельность которой признана нежелательной в России. - Прим. Русской службы Би-би-си) показало, что LAS наиболее активно участвовала в создании SLP в период с 2015 по 2017 год.

SLP в то время тоже не были обязаны раскрывать своих настоящих владельцев. Но после того, как их неоднократно увязывали с крупными международными скандалами с отмыванием денег, правительство Великобритании изменило закон, и им пришлось предоставлять информацию о своих владельцах. Практически сразу количество регистраций сократилось почти вдвое.

Согласно документам, к которым Би-би-си получила доступ, после этого изменения в законе о SLP LAS переключила свое внимание на английские товарищества.

В сообщении клиентам по электронной почте от 18 мая 2017 года под заголовком „Альтернативные решения“ LAS предложила ELP как замену шотландским товариществам.

В документе, оказавшемся в утечке Pandora Papers, говорится: „В настоящее время привилегии этого типа товарищества заключаются в том, что они не подпадают и не будут подпадать под законы о раскрытии информации о контролирующих компании лицах“.

Наше расследование выявило причастность ряда ELP, связанных с LAS, к предполагаемой преступной деятельности.

В их число входят компании, принадлежащие ELP Donnea Business LP, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов в Украине, и еще одна ELP под названием Cosalima Trade LP, контролируемая российским бизнесменом, разыскиваемым российскими властями по обвинению в мошенничестве на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов.