Другие виды
06.08.2022, 10:34

Супер! Эстонский прыгун завоевал бронзу на ЧМ среди юниоров

 (14)
Виктор Морозов
Виктор Морозов
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

Эстонский спортсмен Виктор Морозов, специализирующийся на тройном прыжке, завоевал бронзовую медаль на проходящем в Кали (Колумбия) чемпионате мира в возрастной группе до 20 лет.

18-летний Морозов завоевал медаль с личным рекордом 16,13 в предпоследней попытке. При этом до серебра не хватило всего 0,02.

Чемпионом мира стал ямайец Джейдон Хибберт, его результат - 17,27, и это новый мировой рекорд в возрастной группе до 20 лет. Индийский спортсмен Сельва П. Тирумаран завоевал серебряную медаль с результатом 16,15.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии