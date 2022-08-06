06.08.2022, 10:34
Супер! Эстонский прыгун завоевал бронзу на ЧМ среди юниоров(14)
ФОТО: | Õhtuleht
Эстонский спортсмен Виктор Морозов, специализирующийся на тройном прыжке, завоевал бронзовую медаль на проходящем в Кали (Колумбия) чемпионате мира в возрастной группе до 20 лет.
18-летний Морозов завоевал медаль с личным рекордом 16,13 в предпоследней попытке. При этом до серебра не хватило всего 0,02.
Чемпионом мира стал ямайец Джейдон Хибберт, его результат - 17,27, и это новый мировой рекорд в возрастной группе до 20 лет. Индийский спортсмен Сельва П. Тирумаран завоевал серебряную медаль с результатом 16,15.