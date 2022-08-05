Латвия прекратила выдачу виз гражданам России на неопреоделенное время

Заявления на получение визы принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.

Вскоре после повторного вторжения России в Украину весной этого года Латвия прекратила выдачу виз российским гражданам, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями. Латвия выдала визы в исключительных случаях, например, большому количеству российских журналистов, которые больше не могли работать в этой стране из-за цензуры военного времени, и ввела уголовную ответственность.

К началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей.

С 25 февраля по 26 июля в латвийских представительствах были выданы еще 654 визы гражданам РФ — по причине болезни или похорон родственника, также визы были выданы членам семей граждан Латвии и Европейского союза (ЕС). Таким образом, всего за указанный период гражданам России в представительствах Латвии было выдано 1107 виз.

Тем временем Служба государственной безопасности (СГБ) подчеркивает, что в нынешних геополитических условиях, когда Россия развернула военные действия в Украине и продолжает вести все более агрессивную внешнюю политику в отношении стран Запада, СГБ в сотрудничестве с Госпогранохраной, Госполицией, Управлением по делам гражданства и миграции, а также другими службами проводит усиленный контроль иностранцев, въезжающих в Латвию из России и Беларуси, а также осуществляются другие меры для уменьшения рисков национальной безопасности.