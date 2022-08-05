Латвия прекратила выдачу виз гражданам России на неопреоделенное время(16)
Заявления на получение визы принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.
Вскоре после повторного вторжения России в Украину весной этого года Латвия прекратила выдачу виз российским гражданам, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями. Латвия выдала визы в исключительных случаях, например, большому количеству российских журналистов, которые больше не могли работать в этой стране из-за цензуры военного времени, и ввела уголовную ответственность.
К началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей.
С 25 февраля по 26 июля в латвийских представительствах были выданы еще 654 визы гражданам РФ — по причине болезни или похорон родственника, также визы были выданы членам семей граждан Латвии и Европейского союза (ЕС). Таким образом, всего за указанный период гражданам России в представительствах Латвии было выдано 1107 виз.
Тем временем Служба государственной безопасности (СГБ) подчеркивает, что в нынешних геополитических условиях, когда Россия развернула военные действия в Украине и продолжает вести все более агрессивную внешнюю политику в отношении стран Запада, СГБ в сотрудничестве с Госпогранохраной, Госполицией, Управлением по делам гражданства и миграции, а также другими службами проводит усиленный контроль иностранцев, въезжающих в Латвию из России и Беларуси, а также осуществляются другие меры для уменьшения рисков национальной безопасности.
На данный момент, как отмечает СГБ, въезд любого человека из упомянутых страны, вне зависимости от его профессиональной принадлежности, на данный момент связан с рисками. СГБ прогнозирует, что активность российских независимых СМИ в Латвии, направленная против режима президента Владимира Путина, заставит российские власти обратить больше внимания и на нашу страну. В результате интенсивность российской разведки и деятельности по информационному влиянию, направленной против Латвии, может усилиться.
Таким образом, начало активности российских СМИ в Латвии связано, прежде всего, с разведывательными рисками, оценивает СГБ. Принимая во внимание, что эти медиакомпании и журналисты давно работают в стране-агрессоре, нельзя исключать, что определенные СМИ, действующие в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами.
Также возможен повышенный интерес российских спецслужб к деятельности эмигрировавших СМИ в Латвии. Во-вторых, проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства. В течение многих лет Россия осуществляла целенаправленные и систематические меры по влиянию на деятельность информационного пространства и СМИ в соответствии со своими интересами, поэтому существует риск того, что сообщения, направленные против западных стран, в том числе Латвии, могут быть включены в контент, созданный определенными СМИ и журналистами.
СГБ проинформировала высших должностных лиц государства и ответственные учреждения о выявленных рисках. Учитывая специфику работы службы и обоснованную секретность, в СГБ не смогли более подробно прокомментировать принятые меры по снижению выявленных рисков.