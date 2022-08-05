Местных русских хотели отстранить от Ironman. Кылварт: это неприемлемо!

Решение отстранить спортсменку обосновали ее российским гражданством. Евгения живет в Таллинне, имеет постоянный вид на жительство Эстонии и гражданство РФ: „Меня отстранили утром, еду разбираться“, - сказала сквозь слезы Евгения.

В 14:00 в Летной гавани состоялась пресс-конференция Ironman. В числе прочих тем затронули и вопрос недопуска местных жителей с российским гражданством. Организаторы заверили, что приняли решение допустить всех, у кого есть эстонский вид на жительство.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт прокомментировал данную ситуацию: „Мы говорили на эту тему с организаторами. Местные жители, независимо от их гражданства, должны иметь доступ к мероприятиям, поэтому на данный момент этот вопрос снят с повестки. Любители, особенно местные жители, страдать от этого не должны. Это общая проблема, которая заключается в том, что организаторы перестраховываются, чтобы в будущем не попасть под критику, как это часто случалось, а самый простой способ избежать проблемы - не задумываться над дифференциацией. Мы должны были обозначить свою позицию для организаторов: Таллинн поддерживает данное мероприятие и мы считаем неприемлемым, если таллиннцы не будут допущены“.

„Просто за час до пресс-конференции позвонил Айн (Айн - Алар Юхансон - главный организатор Ironman в Эстонии -, прим. ред) и сказал, что меня и всех остальных с российским паспортом и эстонским видом на жительство допускают до соревнований“, - сообщила Евгения, добавив, что надеется, что больше ничего не случится, очень много сил потратила из-за этого всего, но планирует взять призовое место.

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