ПОДКАСТ | У нарвского танка фотографируются молодожены, он давно потерял воинственность(4)
Слушайте новый подкаст RusDelfi „Головная боль“. В этот раз мы подвели итоги недели и обсудили главную тему последних дней - Нарвский танк.
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RusDelfi запускает новый подкаст - „Головная боль“. Журналисты RusDelfi вместе с коллегами будут обсуждать главные новости и подводить итоги недели. „Мы расскажем, из-за чего у нас болела голова в последние дни. Коротко о главном. Пересказ нашумевших текстов, истории, события - в аудиоформате . Наш подкаст можно включить по пути домой или на работе за компьютером, чтобы узнать, как прошла эта неделя“, - сказал автор подкаста Виталий Бесчастный.
По мнению ведущего подкаста, главреда RusDelfi Андрея Шумаков, „головной болью“ минувшей недели была тема сноса нарвского танка.
- Главная проблема в вопросе с танком - это коммуникация, - утверждает он. - Никто ни сейчас, ни раньше, не коммуницировал по-хорошему с людьми, не объяснял, что сейчас не время для памятников, посвященных советскому оружию, поскольку после 24 февраля так вышло, что если ты носишь 9 мая пилотку со звездой или георгиевкую ленточку, то ты поддерживаешь агрессию России в Украине.
Жительница Нарвы, журналист RusDelfi Евгения Парв отмечает, что у нарвского танка много значений. „Туда приходят почтить память павшим во Второй мировой войне. Также сфотографироваться во время свадьбы, туда часто приезжают молодожены. И не только они - там фотографируются на выпускных школ и детсадов. Плюс танк расположен в удобном месте. Там можно посидеть, погулять, сфотографироваться. С одной стороны, это символ памяти, с другой стороны, праздника. Воинственность этот танк давно утратил“, - сказала она.
Вчера вечером у танка расположилось несколько человек, которые будут дежурить возле танка. „Они говорят, что таким образом выражают гражданскую позицию - они против того, чтобы памятник демонтировали, когда там никого не будет. „Если это случится, мы хотим здесь быть, хотим что-то сказать“, - повторяют они. Люди не хотят, чтобы снос памятника произошел без участия нарвитян. Уже все в городе знают, что памятник под угрозой исчезновения. Люди приезжают после работы, несут цветы. Танк теперь - это место сбора. Люди встречают тех, кого давно не видели.
Лично я не верю, что будут масштабные волнения в городе. Нас должны напрягать волнения в умах местных. Многие отвернутся от государства, я не знаю, как политики будут решать эту проблему. Сейчас будет тот момент, когда нас сильно разделят. Людей огорчает, что их ставят на уровень тех, кто поддерживает российскую агрессию в Украине. Как мне говорят местные: наш танк - это другая война, это другая реальность. А сейчас уравнивается война в Украине и Вторая мировая. Политики сейчас сравнивают людей, которые не хотят сноса советских монументов, с теми, кто поддерживает войну в Украине“, - добавила она.
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