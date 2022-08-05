ПОДКАСТ | У нарвского танка фотографируются молодожены, он давно потерял воинственность

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Головная боль Нарвский танк - символ Второй мировой и города, а не войны в Украине 1x 0.25

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RusDelfi запускает новый подкаст - „Головная боль“. Журналисты RusDelfi вместе с коллегами будут обсуждать главные новости и подводить итоги недели. „Мы расскажем, из-за чего у нас болела голова в последние дни. Коротко о главном. Пересказ нашумевших текстов, истории, события - в аудиоформате . Наш подкаст можно включить по пути домой или на работе за компьютером, чтобы узнать, как прошла эта неделя“, - сказал автор подкаста Виталий Бесчастный.

По мнению ведущего подкаста, главреда RusDelfi Андрея Шумаков, „головной болью“ минувшей недели была тема сноса нарвского танка.

- Главная проблема в вопросе с танком - это коммуникация, - утверждает он. - Никто ни сейчас, ни раньше, не коммуницировал по-хорошему с людьми, не объяснял, что сейчас не время для памятников, посвященных советскому оружию, поскольку после 24 февраля так вышло, что если ты носишь 9 мая пилотку со звездой или георгиевкую ленточку, то ты поддерживаешь агрессию России в Украине.

Жительница Нарвы, журналист RusDelfi Евгения Парв отмечает, что у нарвского танка много значений. „Туда приходят почтить память павшим во Второй мировой войне. Также сфотографироваться во время свадьбы, туда часто приезжают молодожены. И не только они - там фотографируются на выпускных школ и детсадов. Плюс танк расположен в удобном месте. Там можно посидеть, погулять, сфотографироваться. С одной стороны, это символ памяти, с другой стороны, праздника. Воинственность этот танк давно утратил“, - сказала она.