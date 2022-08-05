В Ласнамяэ появится почти 300 новых единиц уличного освещения

„В последние годы Таллинн последовательно инвестирует в экологичное светодиодное освещение: начиная с 2019 года доля светодиодных ламп в уличном освещении возросла с 14 до 38 процентов. В дальнейшем она продолжит увеличиваться – в ближайшие пять-шесть лет мы хотим перевести всё освещение в городе на светодиодное. В условиях энергетического кризиса экономия финансовых средств вполне ощутима, ведь благодаря широкому использованию светодиодных ламп город сможет за несколько месяцев сэкономить сотни тысяч евро“, – сообщил вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

„Хорошее уличное освещение важно с точки зрения безопасности дорожного движения, личной безопасности и создания среды обитания. Помимо того, что светодиодные фонари более энергоэффективны, они также обеспечивают значительно более качественное освещение, чем предыдущие технологии. Я рада, что мы сможем заменить уличное освещение в нескольких местах района до наступления темных вечеров“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Всего в ходе работ на реконструируемых участках будет установлено 282 светодиодных фонаря. В ходе ремонтных работ в отдельных местах также будут заменены мачты фонарных столбов:

на Уссимяэ теэ работы были проведены с 1 по 2 августа, всего было заменено 22 фонаря;

на улице Кярбери работы пройдут с 3 по 11 августа, заменено будет 127 фонарей;

на Линнамяэ теэ работы предстоят с 12 по 17 августа, будет заменено 66 фонарей;

на Ляэнемере теэ в ходе работ с 18 по 23 августа заменят 67 фонарей.

Заказчиком строительных работ выступает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы проводит предприятие AS Elektritsentrum. Договорная стоимость работ составляет 123 283 евро. Замена освещения финансируется из городского бюджета.