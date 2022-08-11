Топ-5 мест Таллинна, где лучше всего покупать вкусные продукты

Также в Лидл стоит ехать за недорогими сырами: я беру чудесный чеддер по 2,39 евро за 250 граммов. Также здесь вкусные колбасы, паштеты, консервированные огурчики, томаты, перцы. Отличный консервированный тунец (1,59 евро) и макрель в томате (1,19 евро). А еще я сюда приезжаю за моим любимым абрикосовым вареньем: лучшего нигде не встречала, и цена 1,69 евро за 450 гр баночку прям радует. Фактически все продукты здесь намного дешевле, чем в других супермаркетах. И даже моющие средства и всю бытовую химию я покупаю здесь: качество отличное немецкое, цены – на порядок ниже других марок. И еще на входе обратите внимание на цветы: домашние в горшочках и живые. Цена вас обрадует, ассортимент тоже. Понятно, что если вы планируете озеленить дом, лучше поехать в DEPO, но если нужно порадовать себя и не тратить время на дорогу в специализированный магазин, вариант цветов в Lidl прекрасен.

Один из самых дорогих маркетов Таллинна, но если вам хочется побаловать себя чем-то особенным, это именно то место. Сюда я езжу за всякими деликатесами: французскими и голландскими сырами, за заморскими консервами. Например, здесь есть большими кусками консервированный тунец. За ребрами в смородиновом соусе (кстати, цена 7,90 евро за кг, как и цена свежих ребер в вакууме в Селвере), за свежими морепродуктами (отличные королевские креветки, устрицы и разнообразие свежей рыбы в разных маринадах). Еще здесь отличная кулинария. Прекрасный ассортимент салатов, готовых блюд из мяса и рыбы. Я беру иногда котлетки из курицы и голубцы. Поверьте, это очень вкусно и не намного дороже, чем если готовить эти блюда самому. Уж точно это будет более затратно по времени. А еще здесь я покупаю разную муку – кукурузную (1,70 евро), рисовую (2,40 евро), гречневую (5,30 евро) цена за 1 кг, потому что мне нельзя обычную, то есть ту, где есть глютен. В Стокманн я также нашла грибы эринги (11,10 евро за 1 кг), которые отлично подходят для моего ризотто (в других магазинах их нет). И, кстати, здесь же я беру и рис для ризотто, называется он Arborio (4,90 евро за 1 кг). Ну и если вы готовите дома кофе, то могу подсказать вам самый лучший, который есть в Таллинне. Марка Coffee People и все разнообразие их сортов: Colombia, Guatemala, Kenya, Brazil. Правда, цена от 17,90 евро за 500 грамм, но оно того точно стоит! И я его нашла только в Стокманн. Если подешевле, но тоже очень хороший, то это OA: он обойдется вам в 10 евро за 500 грамм. Его можно найти и в других маркетах, например, Селвер или Призма. А еще в Стокманн я нашла томатный сок Chumak (Чумак). Это прекрасная украинская марка, которая производит консервацию, соусы и соки. Вы не представляете, как это вкусно! Настоятельно рекомендую попробовать. Литровая банка – 2,20 евро. Ну и самое главное – в Стокманн всегда чисто, прилавки радуют глаз, нет просроченных продуктов.