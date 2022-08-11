Топ-5 мест Таллинна, где лучше всего покупать вкусные продукты
Украинка Инна Гордиенко до войны жила в Киеве и вела ресторанный блог. Теперь она решила вернуться к любимому занятию уже здесь, в Эстонии. И начала она с обзора рынков и магазинов, где лучше всего покупать продукты, если вы хотите готовить вкусные и полезные блюда.
В Таллинне я живу ровно 5 месяцев, и хотя это совсем немного, мне удалось изучить местные магазины, рынки, шоппинг-молы, чтобы составить представление о том, где покупать недорогие, но качественные продукты. Я люблю готовить и обещаю в ближайшее время поделиться рецептами своих фирменных блюд. Для их приготовления я тщательно подбираю нужные продукты, специи и ингредиенты. Для любой хозяйки важно, чтобы продукты были свежие, и при этом стоимость блюда не превышала возможности дохода семьи. Поэтому очень важно, где покупать и как выбирать. В этом блоге делюсь своими наблюдениями и советами. Надеюсь, вам пригодится!
Keskturg. Центральный рынок Таллинна
С наступлением лета лучшее место для покупки свежих овощей и фруктов – это конечно же рынок. Здесь всегда большой выбор, при желании продукты можно попробовать и даже поторговаться. На этом рынке советую покупать именно свежие овощи и фрукты. Это не дешевле, чем в продуктовых магазинах, но однозначно дешевле, чем на торговых точках возле супермаркетов. Кроме того, в продуктовых маркетах вы точно не купите такую свежую молодую картошку (1,70 до 2,50 за кг), помидоры (от 2,90 до 4,50 за кг), огурцы (от 2,50 до 3,30 за кг) и зелень. Кроме того, на рынке есть отдельные торговые ряды, где продаются исключительно домашние фермерские овощи и фрукты. Здесь цены немного выше, но зато хозяева активно торгуются. Если покупаете не один товар, можете точно сэкономить 3-5 евро. Клубника в разгар сезона здесь также была самая дешевая, и выбор просто огромный! Вообще за сезонными ягодами лучше приезжать именно сюда. Также не забудьте прикупить малосольные огурчики (7 евро за кг) и лисички (6,90 за кг). Еще есть маленький секрет: если вы приезжаете под конец рабочего дня, а рынок закрывается в 18:00, продавцы существенно сбрасывают цены. И те же помидоры, стоившие 4,50, вы можете купить за 3 евро.
Balti Jaama Turg
На этот рынок я езжу в основном за мясом и рыбой, а также за вкусными соленьями, копченостями и сырами. Овощи и фрукты тут так же имеются, но выбор скуднее и немного дороже, чем на центральном рынке. Зато мясной отдел хороший, чего не скажешь о центральном рынке. Кстати, здесь я нашла и сало – стратегический украинский продукт, с которым в Таллинне не очень сложилось. К сожалению, такого сала, как в Украине, здесь нигде не сыскать. Но на Балтияме можно купить неплохое копченное и запеченное сало. Оно намного вкуснее свежего: с последним тут лучше не экспериментировать.
Цена вопроса – 6,90 евро за кг. Зато всевозможного рода копченного мяса здесь достаточно и оно очень хорошее на вкус. В крытой части рынка я также покупаю чудесные оливки на развес. Их тут видов 20, не меньше! С чесноком, перцем, лимоном, всевозможными специями. Стоят – 18 евро за кг, но поверьте, это намного вкуснее, чем в жестяной упаковке в магазине.
Ну и, конечно же, советую здесь рыбный ларек, который находится в центральной части открытого рынка.
В нем всегда можно купить свеженарезанный слабосоленый лосось, сельдь под разными маринадами, копченую форель, свежевыловленную речную и озерную рыбу, например, линя или карася. Также недавно открыла для себя прекрасный вариант мороженой, но не менее вкусной рыбы – розовый налим. Цена вопроса – 6,5 евро за кг. Ну и иногда я балую себя устрицами: удовольствие недешевое, но оно того стоит! Беру устрицы, которые по 1,90 евро за штуку, но вы не представляете, какие они вкусные! В ресторане не всегда таких отведаешь, я уже молчу, в какую копеечку это обойдется. А еще в этом магазинчике можно купить всевозможные рыбные консервы: я редко их употребляю, но на кильку и сардину в томате от производителя Saarema – я подсела конкретно. Стоят они 3,90 евро за упаковку, но не сравнятся с любыми другими консервами, которые в два раза дешевле в супермаркетах. Кстати, в Selver и Prizma они тоже продаются, но не всегда в наличии.
Lidl
Один из моих любимых продуктовых маркетов. Продукты здесь всегда свежие, цены очень доступные. В сравнении с другими магазинами средний чек у меня здесь всегда дешевле евро на 5, а то и 10. Ассортимент в этом магазине не такой богатый, как в Рими, Максиме или Призме, но зато не тратится много времени на изучение товара, и ты всегда четко знаешь, за какими именно продуктами ты сюда пришел. Что я здесь покупаю?
Прежде всего - выпечку! Она всегда свежая, большой выбор, и мой любимый черный хлеб с семечками стоит 1,15 евро за буханку.
Мясо – отличный выбор, все четко разложено по боксам: говядина, свинина, курица, индейка. Я беру здесь уже готовый фарш (2,69 евро – свиной и 3,14 говяжий за 500 грамм), свиное ребро (7,89 за кг), куриные потроха (1,39 за 400 грамм), филе индейки (7,79 евро за 1 кг). Это то, что я использую в своих блюдах. Вы здесь можете найти все, что подойдет из мяса именно вам. Рыбы выбор невелик, но всегда есть бейби-форель (9,99 евро за кг) и свежий лосось (15,99 за кг). Мясо и рыба часто бывает со скидкой 30%, если срок годности истекает через пару дней. Также иногда можно попасть на уже готовые устрицы и мидии в упаковках по 500 грамм в чесночно-сливочном или томатном соусе. Конечно, они не настолько вкусные, как я покупаю на Балтияме, но за цену (7 евро за 6 штук) – вполне прекрасны.
Также в Лидл стоит ехать за недорогими сырами: я беру чудесный чеддер по 2,39 евро за 250 граммов. Также здесь вкусные колбасы, паштеты, консервированные огурчики, томаты, перцы. Отличный консервированный тунец (1,59 евро) и макрель в томате (1,19 евро). А еще я сюда приезжаю за моим любимым абрикосовым вареньем: лучшего нигде не встречала, и цена 1,69 евро за 450 гр баночку прям радует. Фактически все продукты здесь намного дешевле, чем в других супермаркетах. И даже моющие средства и всю бытовую химию я покупаю здесь: качество отличное немецкое, цены – на порядок ниже других марок. И еще на входе обратите внимание на цветы: домашние в горшочках и живые. Цена вас обрадует, ассортимент тоже. Понятно, что если вы планируете озеленить дом, лучше поехать в DEPO, но если нужно порадовать себя и не тратить время на дорогу в специализированный магазин, вариант цветов в Lidl прекрасен.
Stockmann
Один из самых дорогих маркетов Таллинна, но если вам хочется побаловать себя чем-то особенным, это именно то место. Сюда я езжу за всякими деликатесами: французскими и голландскими сырами, за заморскими консервами. Например, здесь есть большими кусками консервированный тунец. За ребрами в смородиновом соусе (кстати, цена 7,90 евро за кг, как и цена свежих ребер в вакууме в Селвере), за свежими морепродуктами (отличные королевские креветки, устрицы и разнообразие свежей рыбы в разных маринадах). Еще здесь отличная кулинария. Прекрасный ассортимент салатов, готовых блюд из мяса и рыбы. Я беру иногда котлетки из курицы и голубцы. Поверьте, это очень вкусно и не намного дороже, чем если готовить эти блюда самому. Уж точно это будет более затратно по времени. А еще здесь я покупаю разную муку – кукурузную (1,70 евро), рисовую (2,40 евро), гречневую (5,30 евро) цена за 1 кг, потому что мне нельзя обычную, то есть ту, где есть глютен. В Стокманн я также нашла грибы эринги (11,10 евро за 1 кг), которые отлично подходят для моего ризотто (в других магазинах их нет). И, кстати, здесь же я беру и рис для ризотто, называется он Arborio (4,90 евро за 1 кг). Ну и если вы готовите дома кофе, то могу подсказать вам самый лучший, который есть в Таллинне. Марка Coffee People и все разнообразие их сортов: Colombia, Guatemala, Kenya, Brazil. Правда, цена от 17,90 евро за 500 грамм, но оно того точно стоит! И я его нашла только в Стокманн. Если подешевле, но тоже очень хороший, то это OA: он обойдется вам в 10 евро за 500 грамм. Его можно найти и в других маркетах, например, Селвер или Призма. А еще в Стокманн я нашла томатный сок Chumak (Чумак). Это прекрасная украинская марка, которая производит консервацию, соусы и соки. Вы не представляете, как это вкусно! Настоятельно рекомендую попробовать. Литровая банка – 2,20 евро. Ну и самое главное – в Стокманн всегда чисто, прилавки радуют глаз, нет просроченных продуктов.
Prizma
В Призме есть все и сразу. Если вам нужно купить не только продукты, а в специализированные магазины ехать нет сил или далеко, то Призма - точно для вас. Здесь есть косметика, бытовая техника, посуда, постельное белье, игрушки для детей и даже одежда. Н, поскольку мы о еде, сосредоточусь на ней. Здесь отличный выбор овощей и фруктов, если, конечно, лень ехать за ними на рынок. И отдельная витрина всевозможной зелени. Это единственное место, где я нашла щавель и крапиву для зеленого борща. А еще я беру тут базилик, кинзу, сельдерей, мяту, мелиссу и шалфей. В призме я также покупаю отличное сливочное масло Saaremaa – лучшее, которое есть в Эстонии. Оно бывает разных видов: чесночное, соленое, с травами. На скидке классическое бывает за 1,79 евро за пачку. Также я беру здесь яйца и молочные продукты. Кстати, здесь и в Сельвере есть безлактозное молоко и сметана отличного качества марки Piim. Я, к сожалению или к счастью, не могу употреблять содержащие лактозу продукты, поэтому для меня это спасение: на заметку тем, кто тоже придерживается этой диеты. Также в Призме отличный выбор круп и пасты. Например, это единственное место, где я нашла крупу спельту (3,20 евро за 1 кг) - ее готовят именно в Эстонии, в других странах никогда не встречала. Из нее я готовлю отличную кашу и добавляю в гороховый суп! Именно так готовят его по стародавнему эстонскому рецепту. Ну и напоследок – о кулинарии этого магазина.
Только в нем готовят свежие суши, и очень достойно. Конечно, это не ресторанный вариант, но делают их тут из-под ножа и цена вопроса – 20,99 евро за 1 кг. Моих 15 штук затянуло на 10 евро, так что достаточно выгодно, если хочется полакомиться суши. На выходе я всегда покупаю свое любимое мороженое из ревеня (1,30 евро за рожок). Если вы еще не пробовали, то просто обязаны это сделать.
Я не написала о Selver, Maxima и Rimi не потому, что не люблю эти магазины, а потому что сделала подборку на разные вкусы и разный кошелек. Ну и потому, что перечисленные супермаркеты мне нравятся больше и находятся они ближе всего к моему дому. А ходим мы, как правило, за продуктами туда, где рядом проживаем. Надеюсь, информация была вам полезной, а в следующем блоге планирую рассказать о 5 лучших местах Таллинна с вкусным кофе и десертами.