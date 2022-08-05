Полиция ограничивает парковку и скорость движения возле нарвского танка

По словам руководителя Нарвского отделения полиции Индрека Пюви, в последние дни у танка побывало много людей, поэтому разумно ограничить парковку и скорость в непосредственной близости от него.

„Точно такие же ограничения вводились и раньше, когда к танку приходило много народа. В последний раз, например, 9 мая этого года“, — сказал Пюви.

„В последние дни было видно, что плотно припаркованные машины перекрывают дорогу, а передвигающиеся между машинами люди, к сожалению, подвергают себя опасности. Скорости там высокие, и внимание водителей часто отвлекается“, - пояснил страж порядка.

Установка дорожных знаков не ограничивает доступ людей к танку. Парковка, расположенная непосредственно рядом с памятником, останется открытой.