МНЕНИЕ | Для тех, кто в танке

В русском языке существует выражение „повторяю для тех, кто в танке“. Не знаю точно, откуда оно пришло. Возможно, с одной из военных кафедр какого-нибудь советского университета, где как раз готовили танкистов, а преподаватели упражнялись в армейском остроумии. Означает это выражение вот что: если вы что-то глупо переспросили, пропустили или не услышали какую-то информацию, то будто бы сидели в танке, где от рева мотора ничего не слышно. Значит, вам нужно эту информацию повторить. Последние пару недель Эстония словно живет под знаком этой поговорки.