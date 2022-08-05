Мнение
05.08.2022, 16:00

МНЕНИЕ | Для тех, кто в танке

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Андрей Шумаков, главред RusDelfi
Андрей Шумаков, главред RusDelfi
ФОТО: PRIIT SIMSON | Ekspress Meedia

Главный редактор RusDelfi о главной теме недели.

В русском языке существует выражение „повторяю для тех, кто в танке“. Не знаю точно, откуда оно пришло. Возможно, с одной из военных кафедр какого-нибудь советского университета, где как раз готовили танкистов, а преподаватели упражнялись в армейском остроумии. Означает это выражение вот что: если вы что-то глупо переспросили, пропустили или не услышали какую-то информацию, то будто бы сидели в танке, где от рева мотора ничего не слышно. Значит, вам нужно эту информацию повторить. Последние пару недель Эстония словно живет под знаком этой поговорки.

Нарвский танк, установленный в честь военной операции по форсированию пограничной (в тот момент пограничной между советскими и немецкими войсками) реки, стал настоящим камнем преткновения. Причем, не 31 год назад, когда Эстония получила независимость, не в эпоху Бронзовой ночи, когда в Таллинне передвинули на военное кладбище куда более известный монумент, а именно сейчас, когда после начала российской агрессии в Украине все вдруг снова вспомнили про советские памятники: часть политиков предлагает их немедленно снести, а часть в этом сносе доблестно участвует.

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