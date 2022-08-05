Андрус Ансип: слово государства должно быть важнее. Разговоры Катри Райк о „потешном танке“ напрягают

Во время Второй мировой войны Нарва была стерта с лица земли, а коренных жителей обратно в город не пустили. Для эстонцев этот танк — символ разрушения и оккупации. Война в Украине только усилила его значение. Программа „денацификации“ Владимира Путина есть не что иное, как продолжение Второй мировой войны. На сегодняшний день Эстония запретила использование военной символики, то же самое должно быть применимо и в случае с нарвским танком.