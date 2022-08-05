05.08.2022, 11:30
Андрус Ансип: слово государства должно быть важнее. Разговоры Катри Райк о „потешном танке“ напрягают(50)
ФОТО: Priit Simson / Ester Vaitmaa / Rauno Volmar
Выслушал мнения Каи Каллас, Хелира-Вальдора Сеэдера и Рийны Солман. Правительство находится на правильном пути в желании демонтировать Нарвский танк и другие красноармейские памятники.
Во время Второй мировой войны Нарва была стерта с лица земли, а коренных жителей обратно в город не пустили. Для эстонцев этот танк — символ разрушения и оккупации. Война в Украине только усилила его значение. Программа „денацификации“ Владимира Путина есть не что иное, как продолжение Второй мировой войны. На сегодняшний день Эстония запретила использование военной символики, то же самое должно быть применимо и в случае с нарвским танком.