Мнение
05.08.2022, 11:30

Андрус Ансип: слово государства должно быть важнее. Разговоры Катри Райк о „потешном танке“ напрягают

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Андрус Ансип
депутат Европарламента (Партия реформ)
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ФОТО: Priit Simson / Ester Vaitmaa / Rauno Volmar

Выслушал мнения Каи Каллас, Хелира-Вальдора Сеэдера и Рийны Солман. Правительство находится на правильном пути в желании демонтировать Нарвский танк и другие красноармейские памятники.

Во время Второй мировой войны Нарва была стерта с лица земли, а коренных жителей обратно в город не пустили. Для эстонцев этот танк — символ разрушения и оккупации. Война в Украине только усилила его значение. Программа „денацификации“ Владимира Путина есть не что иное, как продолжение Второй мировой войны. На сегодняшний день Эстония запретила использование военной символики, то же самое должно быть применимо и в случае с нарвским танком.

Мэр Нарвы Катри Райк сама историк, но разговоры о „потешно выглядящем танке“ просто смущают. Да, у него нет ни движка, ни военных орудий, но как символ - это машина для убийств, и ее следует воспринимать именно так.

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