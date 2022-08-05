Люди пришли к нарвскому танку из-за „утки“ в социальных сетях. Кто ее запустил и при чем здесь местный центрист?

Все началось во вторник вечером (2 августа), когда нарвское MTÜ PAMJAT (НКО „Память“) опубликовало в соцсетях пост следующего содержания: „Уважаемые горожане и гости нашего города! В связи с нынешними событиями, которые происходят сейчас вокруг нашего Монумента, убедительная просьба ко всем неравнодушным людям проявлять бдительность и внимание! В случае если вы заметите что-то непонятное и странное рядом с ним, просьба немедленно сообщать членам организации „Память“ напрямую, в любое время суток“.