Серьезная ошибка российского пилота исполнила желание злого титульного спонсора

Хотя российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в международных соревнованиях по многим видам спорта, в автогонках они принять участие могут, но под нейтральным флагом. Так Николай Грязин, один из лучших пилотов серии RC2, несмотря на запреты, пробился в стартовый список Ралли Финляндия, но, по воле судьбы, продолжить выступление уже не сможет.

Грязин попал в серьезную аварию во время второго заезда в четверг утром. В конце концов, он добрался до финиша, но позже было установлено, что каркас безопасности его машины сломан. Поэтому пилот вынужден прервать выступление.

Возможно, это стало облегчением для тех, кто хотел, чтобы российские спортсмены не были допущены к соревнованиям. Организаторам ралли Эстония, состоявшегося три недели назад, удалось не допустить въезд Грязина в страну из-за наложенного на него запрета.

Финский депутат Калле Йокинен предложил аналогичный шаг правительству своей страны, но правительство Финляндии не приняло такое решение. Единственным ограничением было то, что на машине не должно быть российского флага, а болельщики не должны размахивать российским флагом на трассе.

Против выступления Грязина был также главный спонсор Ралли Финляндия, компании по аренде автомобилей Secto Automotive. Имя главного спонсора находится на видном месте рядом с номером на дверях автомобилей всех участников. Однако на машине Грязина была пустая синяя рамка вместо имени главного спонсора.

Перед гонкой представители Secto Automotive заявили, что, по их мнению, россиянина нельзя допускать к старту. „Если бы у нас были рычаги влияния в данном вопросе, мы бы их задействовали. Также добавим, что логотип Secto не будет размещён на машинах российских пилотов“, — говорится в заявлении.

В этом году Грязин и его напарник Константин Александров участвовали в трех этапах Кубка мира по ралли. В WRC 2 они занимают 4-е место. Например, на Сардинии они заняли первое место в своем классе.