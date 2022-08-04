Новое расследование Навального: миллиарды за молчание. Куда пропала Людмила Путина?

„Мы нашли личный дневник Людмилы Путиной, выяснили, сколько она зарабатывала, и узнали, как она скупает европейскую недвижимость.

Историю ненастоящей любви и очень больших денег рассказывает Мария Певчих в нашем новом расследовании“, - добавляет Навальный в анонсе расследования, опубликованного на его Youtube-канале.

Расследование соратников Навального о бывшей жене Путина - что в нем?

Русская редакция Би-би-си привеодит некоторые утверждения утверждения расследователей.

Еще в нулевые годы Людмила Путина курировала созданный специально для нее „Центр развития русского языка“. Это не новость - о ней как о руководительнице центра писала даже „Российская газета“. В 2009 году сменилось название - появился фонд „Центр развития межличностных коммуникаций“. В июне 2013 года Путины развелись.

Фонд возглавляет Артур Очеретный. СМИ сообщали, что это новый муж бывшей супруги президента. Она вышла за него замуж и взяла его фамилию в 2015 году. Эти данные есть даже в „Википедии“.

Мэрия Москвы и управление делами президента передали фонду в собственность особняк рядом с Кремлем на улице Воздвиженка, построенный в 1774 году. Новые собственники достроили к нему два этажа, что вызвало возмущение градозащитников. Это тоже не новость.

„Центр развития межличностных коммуникаций“ сдал все помещения в этом историческом доме коммерческой фирме „Меридиан“, которая принадлежит лично Людмиле Путиной-Очеретной, пишут соратники Навального. Это тоже не новость. В 2017 году агентство Рейтер писало, что деньги за аренду поступают в „Меридиан“, который на 99% принадлежит „Интерьерсервису“, владелицей которого, по данным ЕГРЮЛ, числится Людмила Александровна Шкребнева, полная тезка бывшей супруги президента России Владимира Путина (Шкребнева - ее девичья фамилия).