Американскую олимпийскую чемпионку по баскетболу приговорили в России к 9 годам колонии и миллионному штрафу

Прокурор просил для спортсменки 9,5 года колонии общего режима и штраф в 1 млн руб. Суд признал ее виновной.

Грайнер перед оглашением приговора признала свою вину, но призвала не делать из нее „политическую пешку“.

„Мои родители научили меня всегда признавать свою ответственность. Именно поэтому я и признала вину по тем обвинениям, которые против меня выдвинуты. Я знаю, что все постоянно говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами“, — заявила баскетболистка.

Защита американской баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК Бритни Грайнер обжалует решение суда, сообщает „Матч ТВ“.

„Мы очень разочарованы приговором, — заявила адвокат баскетболистки Мария Благоволина. — Как профессиональные юристы мы считаем, что суд должен быть справедливым ко всем, независимо от национальности. Суд полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное, признание вины. Это противоречит существующей судебной практике. Принимая во внимание количество веществ (не говоря уже о недостатках экспертизы) и доводы в пользу обвинения, мы считаем, что приговор является абсолютно необоснованным. Мы обязательно подадим апелляцию“.

Байден назвал приговор неприемлемым

Приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую осудили на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, неприемлем для США, Вашингтон требует немедленно освободить спортсменку, заявил президент страны Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.



„Сегодня гражданку США Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению. <...> Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, любимыми, друзьями и партнерами по команде“, — заявил президент США.



По его мнению Россия „неправомерно“ удерживает Грайнер под стражей, Байден пообещал использовать „все возможные способы“, чтобы вернуть ее и другого осужденного в России американца — Пола Уилана — на родину.

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