Памятник в рижском парке Победы: когда снесут, будут ли переговоры с жителями и сколько это стоит?

Свое мнение о скоропалительном решении уничтожения всех деталей высказал и докторант Даугавпилсского университета историк Каспарс Стродс, который изначально занимал позицию, что „памятники — это наглядный материал истории, который надо использовать как музейный экспонат“. Он признался порталу Delfi, что решение Рижской думы о необходимости полностью ликвидировать объект в связи с тем, что его части не представляют художественной и культурной ценности, стало для него сюрпризом.

Между тем директор Национального художественного музея Мара Лаце выразила озабоченность судьбой женской скульптуры (так называемой Ники), созданной Айварсом Гулбисом. „Образный язык послания, которое несет конкретная работа, в том числе фигурное решение, форма и другие выразительные средства, могут быть оценены как высокопрофессиональные, качественные и соответствующие актуальным художественным критериям своего времени“. По ее мнению, сохранение этой скульптуры для исследовательских целей может быть поддержано.

„Согласно законодательству, именно Музей оккупации занимается оценкой художественной ценности объекта. Сами они проводили оценку, или же попросили других экспертов, нужно спрашивать у них“, — сказал он.

В свою очередь мэр Риги указал, что именно Музей оккупации занимался оценкой художественной ценности монумента. Однако, возможно, музей привлек для этих целей экспертов со стороны.

Директор Музея оккупации Солвита Виба сообщила порталу Delfi, что заявление Стакиса о том, что Музей оккупации провел экспертизу и ни один из элементов памятника в парке Победы не признан имеющим художественную ценность „было неточным и могло породить недоразумение“. В функции Музея оккупации не входит функция оценки художественной ценности демонтируемых объектов. Задачей Музея было принять решение, может ли оригинальная деталь или фрагмент демонтируемого объекта быть включенной в собрание Музея. Конкретно этим они занимались.

Стакис подчеркнул, что сохранять части монумента не планируется. Судьба Берлинской стены, куски которой продавались в качестве сувениров, памятник в Пардаугаве точно не ждет. Художественной ценностью памятник не обладает, что подтвердил Музей оккупации, заявил ранее градоначальник.

„Я действительно слышал от тех, кто занимается историей культуры, что особой художественной ценности у памятника нет или она минимальна, но как историк я считаю, что это решение было поспешным и ошибочным, — рассуждает Стродс. — Как минимум стоило сохранить какие-то части для следующих поколений. Мне кажется, лет через 10-20 наше общество осознает эту ошибку. Сохранять то, что связано не с самыми лучшими воспоминаниями, и показывать это следующим поколениям — это тоже важно. Можно показывать фотографии и видео, но это будет не то же самое.

Кроме того, сохранение частей памятника могло бы стать компромиссом с той частью общества, для которой он был важен. То, что с этой частью общества не было никакого диалога — на мой взгляд, одна из самых больших ошибок. Для меня это, безусловно, символ оккупации, но надо понимать и тех людей, которые ассоциируют себя с этим местом. Для них это в некотором роде религия. Снос памятника никак не поменяет социально-политическую картину в нашем обществе в целом. Вообще это вопрос стоит рассматривать комплексно. С одной стороны, нам нужна декоммунизация. А с другой, если бы не 24 февраля и если бы не выборы в октябре, то вопрос памятника так и остался бы на уровне дискуссий“.

Были ли получены официальные запросы от России по сохранению памятника?

Россия не раз заявляла, что предлагала Рижской думе забрать памятник в Пардаугаве и установить его в Ивангороде. Очередное заявление об этом появилось в среду, 3 августа. Так, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с решением об уничтожении памятника.

Как сообщили в СК РФ агентству ТАСС, несмотря на просьбы России передать монумент и другие части комплекса, Рижская дума отказала в этом. Стакис подтвердил порталу Delfi, что такие письма поступали, однако было принято решение уничтожить памятник, а не передавать его России.