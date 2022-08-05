Карин Паулус: людям нужны пособия. Зачем тратят деньги на выкапывание мертвых и снос памятников экскаваторами?

Битва с культурным наследием набирает обороты. Недавно при Госканцелярии была создана специальная комиссия по монументам, состав которой засекречен. Известно лишь одно: возглавил комиссию Аско Кивинук, тот самый, про которого мы знаем, что он интересуется знаками отличия и в свое время возглавлял Noored Kotkad, молодежную организацию Кайтселийта. Комиссия, о составе которой ничего не известно и компетентность руководителя которой вызывает сомнение, будет действовать вразрез с нормами демократии. Поскольку перед комиссией поставили задачу „организовать снос расположенных в общественном пространстве монументов или надгробных памятников с символикой оккупационной власти или заменить их на нейтральный вариант“, то, по сути, начался процесс, направленный на то, чтобы избавиться от советских скульптур и подвести черту под нашим историческим многообразием. Как-то не верится в то, что начнут избавляться и от монументов в честь других завоевателей, например, от установленного в Тарту памятника королю Швеции Густаву II Адольфу, основавшему Тартуский университет. Или начнут соскребать гербовые эпитафии, символику епископов, Ливонского или любого другого ордена. Нет никакой разницы, какой исторический период хотят стереть из памяти. Демонстрируемый ныне подход в любом случае является односторонним и отрицающим историческое многообразие.