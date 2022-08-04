ВИДЕО | „Я ненавижу русских“. МИД России счел невозможным пребывание в РФ консула Норвегии

В министерстве отметили, что „приняли к сведению“ заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого инцидента.

„Вместе с тем подчеркнули, что после произошедшего пребывание Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно“, — добавили в МИДе.

Речь идет о сотруднице генконсульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен. 30 июля Mash опубликовал видео, на котором женщина ругается с сотрудниками мурманского отеля. По информации Telegram-канала, менеджеры гостиницы попросили ее подождать, пока горничные закончат убираться в номере, однако Эллингсен это не устроило.

На видео дипломат жалуется на проблемы с обслуживанием и говорит, что не собирается переезжать в другой номер, поскольку время уже позднее и в помещении некачественно провели уборку. По словам женщины, ранее с похожей проблемой сталкивалась и ее коллега, которую „по какой-то причине“ так же переселили из ее номера. „Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как“, — сказала Эллингсен.

В российском МИДе высказывание Эллингсен сочли „актом национализма“, а глава Мурманской области Андрей Чибис предложил всем, кто ненавидит русских, „катиться к черту из России“. „Я убежден, что такому человеку на территории нашей области, нашей страны не место, и мы будем делать все для того, чтобы эта девушка, эта женщина у нас не появлялась“, — добавил губернатор.

Норвегия же, после того как стало известно об этом инциденте, извинилась за слова консула, подчеркнув, что ее слова „никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу“.