04.08.2022, 15:27
ВИДЕО | Ефимов: не надо политизировать танк, это всего лишь память(11)
„Я так же как и все нарвитяне, неравнодушен к сложившейся ситуации“, - сказал в интервью RusDelfi бывший председатель городского собрания, ныне депутат от фракции Kesk Александр Ефимов. Ефимов был единственным политиком, который вчера осмелился приехать и поговорить с собравшимися у танка жителями приграничного города.
На вопрос о том, почему к памятнику не пришли остальные депутаты Нарвского городского собрания, Ефимов ответил, что, возможно, все произошло очень быстро, и они не успели среагировать. „Я уверен, что не только я, но и все мои коллеги по горсобранию, переживают по поводу этой ситуации“.
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