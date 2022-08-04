ВИДЕО | Ефимов: не надо политизировать танк, это всего лишь память

На вопрос о том, почему к памятнику не пришли остальные депутаты Нарвского городского собрания, Ефимов ответил, что, возможно, все произошло очень быстро, и они не успели среагировать. „Я уверен, что не только я, но и все мои коллеги по горсобранию, переживают по поводу этой ситуации“.