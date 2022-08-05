Большое расследование | „У него есть время, власть и деньги“. Как состоятельный банкир тайно стал самым влиятельным человеком в эстонской политике(41)
Держащийся в тени предприниматель Парвель Пруунсильд стал центральным элементом эстонской политики. Он выбирает, финансирует и продвигает политиков, кормит лоббистские группы и обставляет Эстонию по своему вкусу. Читайте большое расследование Eesti Ekspress.
После объявления состава второго правительства Каи Каллас первым комментарием многих топовых политических деятелей было одно слово - „Парвель!“
Именно так - по имени - Пруунсильда обычно называют в политических кругах. Всем и так понятно, о ком идет речь.
Что касается нового правительства, то Äripäev писал, что министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван - это „человек, определенно купленный Парвелем Пруунсильдом на должность министра“.
Министра юстиции Леа Данилсон-Ярг тоже считают „человеком Парвеля“.