Большое расследование | „У него есть время, власть и деньги“. Как состоятельный банкир тайно стал самым влиятельным человеком в эстонской политике

После объявления состава второго правительства Каи Каллас первым комментарием многих топовых политических деятелей было одно слово - „Парвель!“

Именно так - по имени - Пруунсильда обычно называют в политических кругах. Всем и так понятно, о ком идет речь.

Что касается нового правительства, то Äripäev писал, что министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван - это „человек, определенно купленный Парвелем Пруунсильдом на должность министра“.

Министра юстиции Леа Данилсон-Ярг тоже считают „человеком Парвеля“.

Для общественности эти двое стали самым большим сюрпризом в составе нового правительства. Но не для тех, кто знает о непрерывно возрастающем влиянии Пруунсильда на эстонскую политику.