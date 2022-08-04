МНЕНИЕ | Мы снова теряем Нарву

Поначалу приходилось туго - после восстановления независимости прошло немало лет, прежде чем Ида-Вирумаа в общем и Нарвой в частности занялось государство. В позитивном смысле, конечно. Министры и депутаты парламента стали привозить сюда выездные заседания, зачастили с визитами президенты, получили государственную поддержку многие значимые проекты. Центром притяжения стал новопостроенный колледж, зажили яркой жизнью и зазвучали эстонской речью Дом эстонского языка, Vaba Lava и Objekt.

Казалось бы, мы как никогда близки к нормальному диалогу с центральной властью. Чего стоит только то, что на выборах большинство голосов набрала Катри Райк, именно ее нарвитяне предпочли своим привычным местным, „родным“ кандидатам.

Но тут случился танк. Ну, как случился, о танке громко заговорили политики. Тему танка стали полоскать в любых разговорах и заявлениях на тему Нарвы. Танк из ряда остальных советских памятников, которые государство намерено убирать из публичного пространства (и это желание государства вполне объяснимо и адекватно), превратился в некий особенный символ упрямства нарвитян. О танке заговорили как о причине возможного повторения событий Бронзовой ночи. Напряжение нарастало, кто-то пустил „утку“ о том, что 3 августа вечером танк собираются демонтировать. Новость разлетелась по внутренним каналам горожан, и нарвитяне стянулись к танку. Можно долго гадать и предполагать, кому эта „утка“ была выгодна и чего люди, запустившие ее, намеревались достичь, но важно одно: нарвитяне, собравшиеся вчера у танка, не были настроены воинственно.