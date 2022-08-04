МНЕНИЕ | Мы снова теряем Нарву(62)
Нарвитяне долго пытались доказать остальной Эстонии, что они - жители своей страны. Да, со своими особенностями, ценностями, но - полноправные граждане.
Поначалу приходилось туго - после восстановления независимости прошло немало лет, прежде чем Ида-Вирумаа в общем и Нарвой в частности занялось государство. В позитивном смысле, конечно. Министры и депутаты парламента стали привозить сюда выездные заседания, зачастили с визитами президенты, получили государственную поддержку многие значимые проекты. Центром притяжения стал новопостроенный колледж, зажили яркой жизнью и зазвучали эстонской речью Дом эстонского языка, Vaba Lava и Objekt.
Казалось бы, мы как никогда близки к нормальному диалогу с центральной властью. Чего стоит только то, что на выборах большинство голосов набрала Катри Райк, именно ее нарвитяне предпочли своим привычным местным, „родным“ кандидатам.
Но тут случился танк. Ну, как случился, о танке громко заговорили политики. Тему танка стали полоскать в любых разговорах и заявлениях на тему Нарвы. Танк из ряда остальных советских памятников, которые государство намерено убирать из публичного пространства (и это желание государства вполне объяснимо и адекватно), превратился в некий особенный символ упрямства нарвитян. О танке заговорили как о причине возможного повторения событий Бронзовой ночи. Напряжение нарастало, кто-то пустил „утку“ о том, что 3 августа вечером танк собираются демонтировать. Новость разлетелась по внутренним каналам горожан, и нарвитяне стянулись к танку. Можно долго гадать и предполагать, кому эта „утка“ была выгодна и чего люди, запустившие ее, намеревались достичь, но важно одно: нарвитяне, собравшиеся вчера у танка, не были настроены воинственно.
Люди пришли к танку с маленькими детьми и домашними животными. Пришедшие к танку были расстроены. Они говорили: „Это наш танк, это память о наших погибших, оставьте нам ее... При чем тут Россия? Мы не поддерживаем ее агрессию, перестаньте связывать наш танк с тем, что творится сейчас в Украине... Государство нас не слышит, но мы - жители нашей Эстонии, мы не какие-то там враги“. Люди сетовали на то, что лишь один из депутатов Нарвы пришел поговорить с ними.
И - повторю еще раз - собравшиеся были настроены мирно. Они пришли не воевать, как возможно рассчитывал пославший ложную информацию провокатор. Люди собрались... поговорить об этом друг с другом. Все это местами напоминало групповую терапию, на которую приходят для исцеления.
Сегодня уже ясно - государство дало четкий сигнал - памятник-танк демонтируют. Сложно сказать, как именно и когда нужно было решать этот вопрос с нарвитянами, но я убеждена в одном: сейчас совсем не время. И жаль, что политики столь неделикатны и недальновидны к своему собственному народу. Они не видят, что вся эта история откидывает Нарву далеко назад, вся интеграция, все достижения опять пойдут прахом. Правительство станет в глазах нарвитян врагом, который не хочет их слышать и который определяет Нарву как потенциальную угрозу безопасности. И все усилия НКО, педагогов, активной молодежи, нарвских эстонцев по сближению двух общин обнулятся.
Мы снова теряем Нарву.