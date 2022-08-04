В России появятся аналоги советской „Березки“. Там будет то, чего нет в магазинах

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России, написала в среду „Парламентская газета“. Издание первое провело аналогию - в СССР была сеть магазинов „Березка“. Ее подхватили и другие СМИ.

Однако „Березка“, в которой за валюту и чеки могли покупать дефицитные товары иностранцы, а также дипломатические и военные специалисты, действительно представляла собой разветвленную сеть.

Судя по постановлению правительства, на которое ссылается „Парламентская газета“, в нынешних реалиях речь идет пока только о двух магазинах - один в Москве, другой в Петербурге.

Однако издание подает это как явление и не боится писать в заголовке: „В России появятся магазины, недоступные для простых граждан“.

Магазины будут работать в режиме duty free. Продавать будут алкоголь, табак, парфюмерию и косметику, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.

Все перечисленные группы товаров пострадали после решения крупнейших мировых компаний покинуть Россию в ответ на вторжение в Украину. В июле об окончательном решении прекратить бизнес в стране объявила компания Philip Morris - производитель Marlboro, который в советские годы можно было купить только в „Березке“. В конце июня об уходе объявила компания Diageo - производитель Johnnie Walker.

Российские магазины электроники начали продавать подержанные смартфоны. Популярная сеть магазинов одежды H&M в августе временно открыла магазины, закрытые в марте после вторжения, чтобы распродать остатки и уйти с российского рынка. В магазины выстроились огромные очереди.

На этом фоне новость об аналоге „Березки“ стала быстро распространяться в российских СМИ.