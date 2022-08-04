В России появятся аналоги советской „Березки“. Там будет то, чего нет в магазинах(6)
В России появятся магазины беспошлинной торговли, доступ в который будут иметь только дипломаты. Их уже сравнивают с советскими „Березками“. На фоне вторжения в Украину Россию покинули десятки крупнейших брендов, а фирменные магазины были вынуждены закрыться из-за сбоя цепочек поставок и солидарности с украинским народом.
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России, написала в среду „Парламентская газета“. Издание первое провело аналогию - в СССР была сеть магазинов „Березка“. Ее подхватили и другие СМИ.
Однако „Березка“, в которой за валюту и чеки могли покупать дефицитные товары иностранцы, а также дипломатические и военные специалисты, действительно представляла собой разветвленную сеть.
Судя по постановлению правительства, на которое ссылается „Парламентская газета“, в нынешних реалиях речь идет пока только о двух магазинах - один в Москве, другой в Петербурге.
Однако издание подает это как явление и не боится писать в заголовке: „В России появятся магазины, недоступные для простых граждан“.
Магазины будут работать в режиме duty free. Продавать будут алкоголь, табак, парфюмерию и косметику, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы.
Все перечисленные группы товаров пострадали после решения крупнейших мировых компаний покинуть Россию в ответ на вторжение в Украину. В июле об окончательном решении прекратить бизнес в стране объявила компания Philip Morris - производитель Marlboro, который в советские годы можно было купить только в „Березке“. В конце июня об уходе объявила компания Diageo - производитель Johnnie Walker.
Российские магазины электроники начали продавать подержанные смартфоны. Популярная сеть магазинов одежды H&M в августе временно открыла магазины, закрытые в марте после вторжения, чтобы распродать остатки и уйти с российского рынка. В магазины выстроились огромные очереди.
На этом фоне новость об аналоге „Березки“ стала быстро распространяться в российских СМИ.
„Эти торговые точки дают возможность дипломатам свободно покупать товары, которые они не могут завезти или купить в стране пребывания“, - признал в разговоре с „Парламентской газетой“ зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Купить товары в магазинах беспошлинной торговли можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД России, предупреждает издание. Дипломатам разрешили оплачивать товар не только рублями, но долларами и евро.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров о „Березке“ из путинской молодости
С самого начала пребывания Владимира Путина у власти его эпоху принято характеризовать как „попытку восстановления Советского Союза“. Тем более что сам он начал с такого символического шага, как возвращение мелодии старого гимна. Однако, пожалуй, только в последние месяцы сравнение с СССР стало таким наглядным.
Каким был Советский Союз в начале 1980-х, когда Путин был молодым офицером в ленинградском управлении КГБ? Страна ведет затяжную и изматывающая войну у своих границ - в Афганистане. Академик Андрей Сахаров сослан в Горький (ныне Нижний Новгород) под надзор госбезопасности, другие диссиденты либо на принудительном психиатрическом лечении, либо в тюрьме, либо на пути в эмиграцию.
Идет самая горячая фаза холодной войны: в 1983 году советские средства ПВО сбили южнокорейский „Боинг“. В стране дефицит, но те, кто работает за границей (дипломаты или моряки дальнего плавания), могут отоварить „инвалютные рубли“ в закрытых магазинах „Березка“.
Что происходит в России в августе 2022 года, когда Путин уже у власти более 20 лет? Страна ведет затяжную и изматывающую войну у своих границ, главный оппозиционер Алексей Навальный в тюрьме, некоторые его соратники смогли эмигрировать, только нелегально перейдя границу. Идет самая острая фаза противостояния Кремля и НАТО, власти требуют ликвидировать агентство содействия еврейской эмиграции „Сохнут“. Дефицита нет, но многие западные бренды спешно покидают российский рынок.
Казалось бы, уж „Березки“ в этом историческом колесе не могло возникнуть, однако даже этот элемент путинской молодости вдруг вернулся к нам.