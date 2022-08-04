04.08.2022, 14:28
Девушка дня: Косоваре Аслани - кто сказал, что футбол не для девчонок?
ФОТО: | Scanpix
Косоваре Аслани - шведская футболистка, выступающая за женский „ЖФК Милан“ и женскую сборную Швеции.
Амплуа: Полузащитник
Родилась: 29.07.1989
Достижения:
Чемпионка Швеции: 2009, 2017;
Обладательница Кубка Швеции: 2008, 2009;
Обладательница Суперкубка Швеции: 2009;
Чемпионка Англии: 2016;
Обладательница Кубка женской лиги: 2016;
Серебряный призер Олимпийских игр: 2016, 2020;
Бронзовый призер чемпионата мира: 2019;
Бронзовый призер чемпионата Европы: 2022;
Полузащитник года (Швеция): 2017;
Футболистка года (Швеция): 2017.