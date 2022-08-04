Футбол
04.08.2022, 14:28

Девушка дня: Косоваре Аслани - кто сказал, что футбол не для девчонок?

 
Kosovare Asllani
Kosovare Asllani
ФОТО: CARL RECINE | Scanpix

Косоваре Аслани - шведская футболистка, выступающая за женский „ЖФК Милан“ и женскую сборную Швеции.

Амплуа: Полузащитник

Родилась: 29.07.1989

Достижения:

  • Чемпионка Швеции: 2009, 2017;

  • Обладательница Кубка Швеции: 2008, 2009;

  • Обладательница Суперкубка Швеции: 2009;

  • Чемпионка Англии: 2016;

  • Обладательница Кубка женской лиги: 2016;

  • Серебряный призер Олимпийских игр: 2016, 2020;

  • Бронзовый призер чемпионата мира: 2019;

  • Бронзовый призер чемпионата Европы: 2022;

  • Полузащитник года (Швеция): 2017;

  • Футболистка года (Швеция): 2017.

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