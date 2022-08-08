Ученый подсчитал, когда на Земле произойдет следующий „апокалипсис“

Следующий „апокалипсис“, по подсчету климатолога из Университета Тохоку Кунио Кайхо, состоится в далеком 2500 году. Об этом пишет Interesting Engineering, который цитирует mailru.

Наша планета раз за разом проходит циклы изменения температур. По мере продвижения цикла от пика экстремальных холодов к экстремальной жаре наступали времена, когда большое количество видов исчезало за относительно короткий период. Это и были так называемые массовые вымирания.

Известно, что Земля пережила пять массовых вымираний за последние 540 млн лет. Крупнейшее из этих событий произошло 250 млн лет назад и унесло жизни 95% видов на планете.

Ученый попытался предсказать, когда может произойти следующее подобное событие. Для этого он сопоставил стабильность средней температуры поверхности Земли со стабильностью ее биоразнообразия.

Оказалось, что, если планета находится в фазе „остывания“, самые массовые вымирания происходят, когда средняя температура падает примерно на 7 °C. Однако, когда Земля нагревается, они происходят при повышении температуры на 9 °C.

Поскольку наша планета в настоящее время переживает этап глобального потепления, то есть пребывает в фазе „нагрева“, следующее массовое вымирание, по прогнозу ученого, произойдет, когда температура повысится на 9 °C. Худший сценарий предполагает, что это случится к 2500 году.

При этом более ранние прогнозы показывали, что рост средней температуры даже на 5,2 °C приведет к тому, что разнообразие флоры и фауны на Земле существенно сократится.

Ученые-климатологи предупреждают, что при нынешнем уровне выбросов парниковых газов планета может прогреться на целых 4,4 °C уже к концу века.

Глобальное потепление приведет к затоплению городов

Ранее некоммерческая правозащитная группа Climate Central визуализировала, как изменятся известные города после подъема уровня Мирового океана из-за глобального потепления и таяния льдов.

Если человечество не будет решать климатическую проблему, такое случится на Земле в ближайшую сотню лет:



