СЕГОДНЯ | „Андерлехт“ попытается положить конец европейской сказке „Пайде“

Единственный эстонский футбольный клуб, оставшийся в еврокубках, городская команда „Пайде“ проведет сегодня первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против 34-кратного чемпиона Бельгии „Андерлехта“ из Брюсселя на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Попадание в эту стадию турнира означает, что „Пайде“ пришлось перенести игру из летней столицы в Таллинн. Также „Пайде“ предстоит через неделю совершить дорогой чартерный рейс в Бельгию. С другой стороны, в качестве бонуса ожидается, что сегодня на стадионе „А. Ле Кок Арена“ помимо болельщиков, также будет много футбольных агентов из иностранных клубов, которые приедут просматривать игроков.

По правилам, установленным УЕФА, матчи первого и второго отборочного раунда могут проводиться на стадионе второй категории, а вот для третьего раунда и плей-офф необходима арена третьей категории. Для второй категории стадион должен вмещать не менее 1500 человек, а для третьей категории минимальная вместимость составляет 4500 зрителей. Поэтому сегодняшняя игра пройдет на „А. Ле Кок Арене“ (15 000 мест).

„Пайде“ вышел в 3-й отборочный раунд в результате двух драматичных серий послематчевых пенальти. Сначала обыграли тбилисское „Динамо“, а затем „Арарат-Армению“.

„Команда „Андерлехт“ немного похож на „Пайде“ — у них есть опыт, есть молодость, есть скорость и есть талант. И на их плечах, как и на наших, лежит большая ответственность. Но мы стали более сильной командой за первые два отборочных раунда“, — сказал Волайд.

„Андерлехт“, занявший третье место в прошлом сезоне в чемпионате Бельгии, только начинает свой путь в еврокубках. Подопечные Феличе Маццу уже стартовали в новом сезоне чемпионата Бельгии, где успели по разу победить и проиграть.