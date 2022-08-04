ФОТО | „Пайде“ достойно сражались, но класс „Андерлехта“ оказался выше

Хозяева были близки к голу в самом начале встречи, но вратарь „Андерлехта“ дважды спас гостей от пропущенного мяча. Три лучших шанса в игре за короткий промежуток времени выпали на долю „Пайде“. Через несколько минут вперед вышли гости. Гол забил Лиор Рефаэлов, все произошло очень быстро 0:1.

„Пайде“ все больше и больше бегает без мяча. За последние 5 минут „Андерлехт“ дважды создавал остроту в штрафной площади хозяев. На 40-ой минуте Силва перебрасывает Аксалу и удваивает преимущество гостей 2:0.

Отличная возможность от „Пайде“ на 58-й минуте. Сийма Луц мог сократить отставание в счете, но голкипер „Андерлехта“ вовремя вышел из ворот.



До матча:

Единственный эстонский футбольный клуб, оставшийся в еврокубках, городская команда „Пайде“ проведет сегодня первый матч третьего отборочного раунда Лиги конференций против 34-кратного чемпиона Бельгии „Андерлехта“ из Брюсселя на стадионе „А. Ле Кок Арена“. Попадание в эту стадию турнира означает, что „Пайде“ пришлось перенести игру из летней столицы в Таллинн. Также „Пайде“ предстоит через неделю совершить дорогой чартерный рейс в Бельгию. С другой стороны, в качестве бонуса ожидается, что сегодня на стадионе „А. Ле Кок Арена“ помимо болельщиков, также будет много футбольных агентов из иностранных клубов, которые приедут просматривать игроков.

По правилам, установленным УЕФА, матчи первого и второго отборочного раунда могут проводиться на стадионе второй категории, а вот для третьего раунда и плей-офф необходима арена третьей категории. Для второй категории стадион должен вмещать не менее 1500 человек, а для третьей категории минимальная вместимость составляет 4500 зрителей. Поэтому сегодняшняя игра пройдет на „А. Ле Кок Арене“ (15 000 мест).

„Пайде“ вышел в 3-й отборочный раунд в результате двух драматичных серий послематчевых пенальти. Сначала обыграли тбилисское „Динамо“, а затем „Арарат-Армению“.