Оши об Овечкине: большой обалдуй по жизни, поет Бритни Спирс в командном автобусе(1)
Одноклубники обожают Ови, и теперь понятно, почему.
Нападающий „Вашингтона“ Ти Джей Оши может кричать в лицо своему капитану Александру Овечкину, соблюдая диковатый ритуал „столичных“ перед матчем. Об этой странной традиции в НХЛ ходят легенды, поскольку сложность выполняемых обрядовых элементов иногда зашкаливает. Нужно в правильной последовательности дать пять, ударить друг друга грудью и громко пожелать удачи с использованием ненормативной лексики. Один раз Овечкин так лупанул Оши, что тот отлетел метра на полтора и врезался спиной в оператора, который пытался снимать.
Однако все эти дурачества — это признак огромного уважения и доверия хоккеистов друг к другу. А капитан „столичных“ Александр Овечкин, являясь одним из величайших нападающих всех времен, не воспринимает себя слишком серьезно, чем постоянно вызывает улыбку у партнеров.
„Каждый день, когда я вижу его на льду, то у меня расплывается широкая улыбка. Потому что я даже не представляю, что произойдет дальше, что он сделает. Овечкин достиг очень многого, он очень хорош. И может достичь еще большего. Но в душе он остается большим ребенком», — поведал Оши в недавнем выпуске подкаста Rink Live.
„Ови не стесняется сидеть в командном автобусе и петь песни Бритни Спирс. Он отличный товарищ по команде. Шутник и просто большой обалдуй. Овечкин „зажигает“ в раздевалке, он отличный лидер и заботится об одноклубниках. Если кому-то это нужно, то он первый подойдет и заговорит. Если кому-то что-то необходимо — получить выходной, или собрать ребят, или попросить команду приготовить нам поесть — он сразу делает это. Голос Овечкина имеет большой вес. С ним очень приятно иметь дело“, — сказал Оши, который играет с Овечкиным вместе уже 7 лет.
Хотя Овечкин может вести себя глупо вне льда, он серьезен и полон решимости во время матчей. Там его веселая натура проявляется иначе.
„На льду я не видел никого, кто так любит забивать голы, как Овечкин. Или просто любит, чтобы команда забивала голы. Столько раз, когда я забивал, он подходил и обнимал меня так сильно, что я начинал думать о вызове врачей. Реально, мне было нужно, чтобы медики пришли и посмотрели на мою голову. А может быть, стоит осмотреть и плечо, где после его объятий отходят связки. Он просто единственный в своем роде. Я очень люблю этого парня. Теперь он мне как брат после всего, через что мы прошли“, — сказал Оши.
К нему присоединился Ник Дауд — бывший партнер по „Вашингтону“, который тоже оказался впечатлен характером русской звезды.
„Он классный парень и такой гостеприимный! В этом очень многое зашито, когда твои лучшие игроки — потрясающие парни. Это сильно меняет всю команду. Лидеры задают тон всему, включая офис и раздевалку. Иногда лучшие игроки могут быть снобами или прибегать к разным инструментам воздействия, когда дело доходит до кадровых вопросов. Но, когда твои лучшие игроки суперкруты и относятся ко всем одинаково, это потрясающе. Тогда ты понимаешь, что у вас — одна большая группа, одна большая семья, делающая все вместе, и это прекрасно», — заявил Ник Дауд в интервью Spittin Chiclets.
Источник - Sport24
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