Оши об Овечкине: большой обалдуй по жизни, поет Бритни Спирс в командном автобусе

Нападающий „Вашингтона“ Ти Джей Оши может кричать в лицо своему капитану Александру Овечкину, соблюдая диковатый ритуал „столичных“ перед матчем. Об этой странной традиции в НХЛ ходят легенды, поскольку сложность выполняемых обрядовых элементов иногда зашкаливает. Нужно в правильной последовательности дать пять, ударить друг друга грудью и громко пожелать удачи с использованием ненормативной лексики. Один раз Овечкин так лупанул Оши, что тот отлетел метра на полтора и врезался спиной в оператора, который пытался снимать.

Однако все эти дурачества — это признак огромного уважения и доверия хоккеистов друг к другу. А капитан „столичных“ Александр Овечкин, являясь одним из величайших нападающих всех времен, не воспринимает себя слишком серьезно, чем постоянно вызывает улыбку у партнеров.

„Каждый день, когда я вижу его на льду, то у меня расплывается широкая улыбка. Потому что я даже не представляю, что произойдет дальше, что он сделает. Овечкин достиг очень многого, он очень хорош. И может достичь еще большего. Но в душе он остается большим ребенком», — поведал Оши в недавнем выпуске подкаста Rink Live.

„Ови не стесняется сидеть в командном автобусе и петь песни Бритни Спирс. Он отличный товарищ по команде. Шутник и просто большой обалдуй. Овечкин „зажигает“ в раздевалке, он отличный лидер и заботится об одноклубниках. Если кому-то это нужно, то он первый подойдет и заговорит. Если кому-то что-то необходимо — получить выходной, или собрать ребят, или попросить команду приготовить нам поесть — он сразу делает это. Голос Овечкина имеет большой вес. С ним очень приятно иметь дело“, — сказал Оши, который играет с Овечкиным вместе уже 7 лет.

Хотя Овечкин может вести себя глупо вне льда, он серьезен и полон решимости во время матчей. Там его веселая натура проявляется иначе.