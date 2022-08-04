„Мы обеспечим себе проход в следующий раунд“. Что сказал выходец из Дагестана перед матчем с „Пайде“

„У нас новый тренерский штаб, новые игроки. Для большинства парней — новая система, - объясняет Рефэлов. Было неприятно проиграть „Серкль Брюгге“, это первая неудача сезона. Вы видели не лучший „Андерлехт“, но характер, который показали парни после перерыва, особенно в меньшинстве, произвел впечатление. Однако мы допустили много ошибок. Надо внести коррективы. Я очень надеюсь на нового тренера, который произвел впечатляющую работу в „Юнионе“ (серебряный призер чемпионата Бельгии - прим. RusDelfi).

“Важно продолжить европейское шествие. В четверг нам предстоит первое испытание. Все знают, как важно для клуба играть в Европе. Поэтому мы приехали в Эстонию за хорошим результатом, чтобы в ответной игре обеспечить проход в следующий раунд. Я в этом уверен“, - добавляет он.

Родители Лиора в советское время эмигрировали из Дагестана в Израиль. Будущий игрок сборной и „Андерлехта“ родился уже в этой стране. Последние 11 лет Лиор выступает в бельгийских топ-клубах: „Брюгге“, „Антверпене“ и, наконец, в „Андерлехте“.

Матч „Пайде“ - „Андерлехт“ в рамках Лиги конференций начнется в 19.45.