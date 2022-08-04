„Не так мертво, как казалось“: ученые смогли оживить органы свиньи через час после смерти. Что сулит это открытие?

Эксперимент проводился американскими исследователями, которые сумели частично восстановить функционирование органов свиней через час после того, как у животных остановили сердце. Это может в корне изменить медицину, считают ученые.

Как проходило исследование

Объектом эксперимента, результат которого опубликован в журнале Nature, стали около 100 свиней. Ученые погрузили животных в состояние глубокого сна, а затем остановили их сердца. Эксперимент прошел проверку на соответствие этическим нормам в науке - подопытные свиньи не испытывали боли и страданий перед смертью.

После того как со смерти животных прошел час, их подключили к системе, которая называется OrganEx и в течение шести часов переливали им в кровь восстанавливающий коктейль из различных химических веществ. Доза анестетика для свиней была рассчитана так, чтобы он действовал на протяжении всего эксперимента.

Через шесть часов ученые вскрыли органы свиней, такие как сердце, печень и почки. Результаты вскрытия показали, что органы восстановили некоторые свои функции.

Так, в сердце восстановилась электрическая активность, а некоторые клетки сердечной мышечной ткани смогли сокращаться. При этом органы не функционировали так же, как до смерти.

„То, что мертво, не так мертво, как нам раньше казалось. Мы продемонстрировали, что можем инициировать восстановление клеток на молекулярном уровне. Мы можем убедить клетки не умирать“, - заявил один из исследователей, доктор Звонимир Врселья.

Что такое система OrganEx

Система OrganEx уже использовалась в эксперименте на мозге свиньи в 2019 году. Система закачивает в мертвое тело синтетическую кровь, которая не сворачивается и может проходить по разрушающимся кровеносным сосудам для доставки кислорода по телу, и коктейль из 13 соединений, которые прерывают химические процессы, приводящие к гибели клеток.

К этой своего рода капельнице также прилагается устройство, которое позволяет ритмично перекачивать жидкость по всему телу, имитируя сокращения бьющегося сердца.