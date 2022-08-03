ВИДЕО | „Снесете танк, здесь цветов будет в два раза больше“. Что говорят участники стихийной акции в Нарве?

Информация о том, что около танка состоится незапланированная акция, стала распространятся через соцсети. Около 19:30 возле памятника было от 100 до 200 человек, за происходящем следили сотрудники правоохранительных органов. Два-три человека из тех, кто был среди людей, активно снимали происходящее на видеокамеру телефона. Особенно их внимание привлекло присутствие журналистов.

Между собой люди обсуждали, что предпринять на тот случай, если к памятнику подъедет тяжелая техника. Кто-то предположил, что каким-то образом можно организовать наблюдение. Были и другие предложения: в случае чего - перекрыть дорогу.

Но больше всего - это и стало причиной этой незапланированной акции - людей беспокоило то, что памятник вот-вот демонтируют.

„Вот мы здесь стоим - нарвитяне. У каждого русскоязычного человека тут деды воевали. У них память осталась. Вы что, хотите взорвать Северо-Восток Эстонии?“ - эмоционально отреагировал один из участников сегодняшней акции у Т-34, предположив, что памятник могут демонтировать.

„Люди защищают свою память, - пояснил другой нарвитянин, отвечая на вопрос, почему он находится у монумента. Он добавляет, что среди людей, которые сегодня пришли к памятнику-танку, „нет никакой агрессии, это не связано с Россией и никакими агрессивными действиями“.

Мужчина в клетчатой рубашке говорит, обращаясь к правительству: „Или думаете, танк снесете - газ станет дешевле или электричество? Для чего это делается?“

„Я вам даже больше скажу: снесете танк, здесь цветов будет в два раза больше“, - добавил мужчина в тельняшке.