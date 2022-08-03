Авианосцы, Атлантика и никакой изоляции. Что означает обновление Морской доктрины России?

Однако для создания новых авианосных ударных группировок России не хватает не только самого корабля: отсутствует, в частности, специальная авиация (летающие радары), необходимо построить новые корабли сопровождения, обновить береговую инфраструктуру.

В 2019 году РИА Новости писало, что Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) готов к разработке аванпроекта „Шторм-КМ“, оставалось дождаться контракта с минобороны.

В последние годы у России было несколько проектов авианосцев. В частности, на форуме „Армия-2018“ был представлен легкий многоцелевой авианосец „Шторм-КМ“.

Единственный авианесущий корабль военно-морского флота России, „Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов“, был построен еще в СССР - в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе, и спущен на воду в 1985 году.

„Воевать с использованием авианосцев - это все же очень далекая перспектива. Только строить один авианосец можно лет десять. И это, наверное, в лучшем случае, учитывая санкционные ограничения. Потому что у России опыта в этой сфере нет“, - считает он.

Упоминание авианосцев - это новый пункт в доктрине, отмечает научный сотрудник Центра исследований международной и оборонной политики (Centre for International and Defence Policy) университета Куинс в Канаде Максим Старчак. Однако пока речь идет только о строительстве таких кораблей.

„...приоритетами национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении являются…развитие на Дальнем Востоке современного высокотехнологического судостроительного комплекса, предназначенного для строительства крупнотоннажных судов (в том числе для освоения Арктики, современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота)“ (из новой редакции Морской доктрины РФ)

В конце прошлой недели Владимир Путин утвердил первую за пять лет новую редакцию Морской доктрины РФ. Предыдущая версия была подписана в 2015 году и отражала изменение политики после аннексии Крыма.

При этом отсутствие таких систем, как катапульта (система взлета с авианосца), также сильно усложняет создание авиационной группы, поскольку самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или транспортные самолеты просто не могут взлетать без помощи таких ускорителей.

Как отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник, если исходить из собственной российской концепции строительства флота, где основу боевой мощи составляют подводные лодки и корабли с ударным военным вооружением, то на авианосец вполне могут быть возложены задачи противоударной и противовоздушной обороны. И для этого необязательно строить ядерный суперавианосец, аналогичный американским.

„Такой корабль может быть значительно более компактным, с менее мощной энергетической установкой, сравнимой по мощности с установкой фрегата. Это решение уже применяется: если посмотреть энергетическую установку „Адмирала Кузнецова“ - это сути это сдвоенная энергетическая установка эсминца проекта 956.Это решение можно воспроизвести и сейчас - на новом уровне, с использованием новых технологий, например, газотурбинной установки перспективного фрегата проекта 22350М“, - говорит он.

Этот корабль будет меньше по размерам, чем американские суперавианосцы (на 35-40 летательных аппаратов). Однако это уже будет значительным подспорьем для флота в удалении от своих берегов. По цене такой корабль - без самолетов - должен уложиться в стоимость трех-четырех фрегатов или меньше, считает эксперт.

Кроме того, легкий авианосец не обязательно будет требовать вертикального взлета и посадки. Он может использовать ту схему, которая применена на „Адмирале Кузнецове“: взлет с трамплина и посадка на аэрофинишер.

Что касается самолета, здесь решение возможно несколькими путями, продолжает Крамник. На первом этапе возможно использование самолетов типа МиГ-29К с последующей их заменой на машину нового поколения, например, Су-75. Крайним вариантом остается покупка перспективного палубного истребителя J-35 в КНР.