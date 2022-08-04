Полезны ли лесные грибы? И какую опасность представляют даже съедобные?
Нутрициолог и блогер RusDelfi Катрин Савченко объясняет, какая польза содержится в лесных грибых, почему ими не стоит увлекаться и недостаток каких микроэлементов можно с их помощю восполнить.
В последнее время грибы набирают популярность в методах нетрадиционного оздоровления организма. Однако те грибы, которые человек чаще всего употребляет в пищу, являются неоднозначным продуктом. С одной стороны, в них содержится высокое количество микро- и макроэлементов, с другой стороны, их белок относится к группе аллергенов и часто является продуктом пищевой непереносимости. 20% из всех известных грибов являются опасными и 1% могут привести к летальному исходу. Так или иначе, предлагаю разобрать пользу и вред разных видов грибов.
Съедобные грибы богаты клетчаткой, в грибах содержится хитозан, который способствует снижению веса за счет быстрого насыщения. Грибы богаты антиоксидантами, что делает их полезными в профилактике сердечно сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и сахарного диабета.
Кроме того, грибы являются источником селена, который отвечает за иммунитет и является ключевым в работе щитовидной железы.
Почему нельзя есть слишком много грибов?
Грибы богаты медью. Медь относится к ряду тяжелых металлов и несмотря на пользу меди в качестве источника энергии и укрепления иммунитета, чрезмерное употребление может привести к интоксикации организма и отравлению.
Стоит ли выбирать грибы из магазина или собирать в лесу?
Выбор зависит от места, где вы планируете собирать грибы. Если вы уверены в „экологичности“ локации , то безусловно грибы, собранные в лесу предпочтительнее. Если же вы собираете грибы вблизи трассы, неподалеку от промышленной зоны или на территории вблизи аэропорта - такие грибы я не рекомендую к употреблению. В этом случае отдавайте предпочтении покупным грибам с сертификацией „эко“. Игнорировать это не стоит, так как риски отравления грибами высоки.
Польза наиболее популярных грибов
Лисички
Богаты витамином А. Он улучшает зрение, укрепляет иммунитет и улучшает синтез белка. Ряд исследований показал пользу в профилактике рака простаты при регулярном употреблении лисичек.
Белые грибы
Богаты фосфором. Укрепляют костную ткань.
Шампиньоны
Богаты группой Б. Способствуют улучшению ЦНС (центральной нервной системы). Однако по своему составу шампиньоны с точки зрения нутритивной пользы - бесполезны и усвояемость микро и макроэлементов низкая.
Перечисленные грибы стоит употреблять в тушеном виде в сочетании с овощами и растительными маслами.
Грибы, которые активно применяются в нетрадиционной медицине
Рейши - для улучшения качества сна.
Майтаке - этот гриб обладает антибактериальным действием, регулярное употребление снижает риски онкологии.
Шиитаке - гриб помогает в снижении уровня холестерина, источник легкоусвояемого белка.
Чага - укрепляет иммунитет.
Ежовик гребенчатый (Lion's Mane)- улучшает концентрацию и работу мозга.
Данные виды грибов могут быть использованы в приготовлении пищи, добавлении в напитки, так же употреблятся в виде экстрактов или капсул.
Один из моих любимых напитков для заряда на рабочий день - кофе с экстрактом грибов Lion's Mane.
1 чашка заварного черного кофе
20 мл растительного молока
1ч.л. порошка Lion's Mane
1ч.л. масла ГХИ
Такой напиток наполняет организм энергией и бодростью на весь день!
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