Полезны ли лесные грибы? И какую опасность представляют даже съедобные?

В последнее время грибы набирают популярность в методах нетрадиционного оздоровления организма. Однако те грибы, которые человек чаще всего употребляет в пищу, являются неоднозначным продуктом. С одной стороны, в них содержится высокое количество микро- и макроэлементов, с другой стороны, их белок относится к группе аллергенов и часто является продуктом пищевой непереносимости. 20% из всех известных грибов являются опасными и 1% могут привести к летальному исходу. Так или иначе, предлагаю разобрать пользу и вред разных видов грибов.

Съедобные грибы богаты клетчаткой, в грибах содержится хитозан, который способствует снижению веса за счет быстрого насыщения. Грибы богаты антиоксидантами, что делает их полезными в профилактике сердечно сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и сахарного диабета.

Кроме того, грибы являются источником селена, который отвечает за иммунитет и является ключевым в работе щитовидной железы.



Почему нельзя есть слишком много грибов?

Грибы богаты медью. Медь относится к ряду тяжелых металлов и несмотря на пользу меди в качестве источника энергии и укрепления иммунитета, чрезмерное употребление может привести к интоксикации организма и отравлению.

Стоит ли выбирать грибы из магазина или собирать в лесу?

Выбор зависит от места, где вы планируете собирать грибы. Если вы уверены в „экологичности“ локации , то безусловно грибы, собранные в лесу предпочтительнее. Если же вы собираете грибы вблизи трассы, неподалеку от промышленной зоны или на территории вблизи аэропорта - такие грибы я не рекомендую к употреблению. В этом случае отдавайте предпочтении покупным грибам с сертификацией „эко“. Игнорировать это не стоит, так как риски отравления грибами высоки.

Польза наиболее популярных грибов

Лисички

Богаты витамином А. Он улучшает зрение, укрепляет иммунитет и улучшает синтез белка. Ряд исследований показал пользу в профилактике рака простаты при регулярном употреблении лисичек.

Белые грибы

Богаты фосфором. Укрепляют костную ткань.

Шампиньоны