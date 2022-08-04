Здоровье
04.08.2022, 07:23

Полезны ли лесные грибы? И какую опасность представляют даже съедобные?

 
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ФОТО: Karin Jaanus | Õhtuleht

Нутрициолог и блогер RusDelfi Катрин Савченко объясняет, какая польза содержится в лесных грибых, почему ими не стоит увлекаться и недостаток каких микроэлементов можно с их помощю восполнить.

В последнее время грибы набирают популярность в методах нетрадиционного оздоровления организма. Однако те грибы, которые человек чаще всего употребляет в пищу, являются неоднозначным продуктом. С одной стороны, в них содержится высокое количество микро- и макроэлементов, с другой стороны, их белок относится к группе аллергенов и часто является продуктом пищевой непереносимости. 20% из всех известных грибов являются опасными и 1% могут привести к летальному исходу. Так или иначе, предлагаю разобрать пользу и вред разных видов грибов.

Съедобные грибы богаты клетчаткой, в грибах содержится хитозан, который способствует снижению веса за счет быстрого насыщения. Грибы богаты антиоксидантами, что делает их полезными в профилактике сердечно сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и сахарного диабета.

Кроме того, грибы являются источником селена, который отвечает за иммунитет и является ключевым в работе щитовидной железы.

Почему нельзя есть слишком много грибов?
Грибы богаты медью. Медь относится к ряду тяжелых металлов и несмотря на пользу меди в качестве источника энергии и укрепления иммунитета, чрезмерное употребление может привести к интоксикации организма и отравлению.

Стоит ли выбирать грибы из магазина или собирать в лесу?

Выбор зависит от места, где вы планируете собирать грибы. Если вы уверены в „экологичности“ локации , то безусловно грибы, собранные в лесу предпочтительнее. Если же вы собираете грибы вблизи трассы, неподалеку от промышленной зоны или на территории вблизи аэропорта - такие грибы я не рекомендую к употреблению. В этом случае отдавайте предпочтении покупным грибам с сертификацией „эко“. Игнорировать это не стоит, так как риски отравления грибами высоки.

Польза наиболее популярных грибов

Лисички

Богаты витамином А. Он улучшает зрение, укрепляет иммунитет и улучшает синтез белка. Ряд исследований показал пользу в профилактике рака простаты при регулярном употреблении лисичек.

Белые грибы

Богаты фосфором. Укрепляют костную ткань.

Шампиньоны

Богаты группой Б. Способствуют улучшению ЦНС (центральной нервной системы). Однако по своему составу шампиньоны с точки зрения нутритивной пользы - бесполезны и усвояемость микро и макроэлементов низкая.

Перечисленные грибы стоит употреблять в тушеном виде в сочетании с овощами и растительными маслами.

Грибы, которые активно применяются в нетрадиционной медицине

Рейши - для улучшения качества сна.

Майтаке - этот гриб обладает антибактериальным действием, регулярное употребление снижает риски онкологии.

Шиитаке - гриб помогает в снижении уровня холестерина, источник легкоусвояемого белка.

Чага - укрепляет иммунитет.

Ежовик гребенчатый (Lion's Mane)- улучшает концентрацию и работу мозга.

Данные виды грибов могут быть использованы в приготовлении пищи, добавлении в напитки, так же употреблятся в виде экстрактов или капсул.

Один из моих любимых напитков для заряда на рабочий день - кофе с экстрактом грибов Lion's Mane.

1 чашка заварного черного кофе

20 мл растительного молока

1ч.л. порошка Lion's Mane

1ч.л. масла ГХИ

Такой напиток наполняет организм энергией и бодростью на весь день!

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