В Таллинне клиент ушел из магазина, не заплатив за ходунки

В Таллинне клиент обратился в магазин вспомогательных средств в связи с гарантией на ходунки для взрослых, однако не был доволен решением, которое предложил магазин, поэтому решил уйти из магазина с новыми ходунками, не заплатив за них и оставив старые ходунки в магазине.

В Таллинне на одной из заправочных станций совершена попытка кражи: агрессивный клиент ушел с территории заправки с товаром, за который он не заплатил. Прибывший на место происшествия патруль охранной фирмы задержал его и вызвал полицию. Товар вернули заправочной станции.

„В Йыхви охранники задержали мужчину, который пытался унести из магазина товаров на 200 евро, не заплатив за них. К счастью, благодаря отличной работе охранников магазину не был нанесен ущерб“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.