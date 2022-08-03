Герхард Шредер встретился в Москве с Владимиром Путиным. И заявил, что не станет с ним ссориться
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер во время визита в Москву в конце июля встретился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Шредер рассказал журналу Stern и телеканалу n-tv, передает „Медуза“.
В интервью он заявил, что войну в Украине не остановить без переговоров, и отметил, что не хочет отнимать работу переговорщика у людей из правительства ФРГ. „Но почему я должен прекращать переговоры, которые законны и не принесут неприятностей мне и моей семье?“ — спросил бывший канцлер Германии.
Герхард Шредер рассказал, что власти России готовы к переговорам с Украиной. Он привел в пример последние очные переговоры, прошедшие в марте в Стамбуле, а также отметил роль Турции. По его словам, власти Турции оказались полезны и при заключении соглашений об экспорте украинского зерна по Черному морю. Шредер допустил, что соглашения по зерну „можно постепенно расширить до прекращения огня“.
В ходе беседы с журналистами Шредер назвал войну в Украине „ошибкой российского правительства“, но заявил, что для решения конфликта нужны „уступки с обеих сторон“.
Говоря о своей дружбе с Путиным, Шредер исключил, что между ними может произойти разлад. „Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-нибудь пользу? Я принял решения, я их придерживаюсь, и я ясно дал понять: может быть, я снова могу быть полезен. Так почему я должен извиняться?“
Немецкий журнал Focus, комментируя интервью Шредера, написал, что бывший канцлер во время беседы выдвинул несколько тезисов „путинской пропаганды“. Один из них — запуск газопровода „Северный поток — 2“, который, по мнению Шредера, станет решением газового кризиса (в июле об этом же говорил Путин). „Если вы не хотите использовать „Северный поток — 2“, вам придется столкнуться с последствиями. И они будут огромными в Германии“, — заявил бывший канцлер ФРГ.
„Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами „Северный поток“ [и „Северный поток — 2“] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет“, — сказал Шредер (цитата по РБК).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков днем 3 августа подтвердил журналистам, что Владимир Путин встречался с Герхардом Шредером, когда тот приезжал в Россию, сообщает „Интерфакс“. По словам представителя Кремля, что в ходе встречи Путин сказал Шредеру, что Россия готова к тому, чтобы решить „украинскую проблему“ дипломатическим путем, но на своих условиях, которые „прекрасно известны украинской стороне“. Песков отметил, что бывший канцлер ФРГ „не изъявлял какого-либо желания стать посредником“. По его словам, на встрече Путин также сказал Шредеру, что гипотетически Россия „технологически готова“ запустить „Северный поток — 2“ в любой момент, но до конца года удалось бы прокачать не более 27,5 миллиарда кубометров газа, „не больше — потому что половина уже пошла на наше внутреннее потребление“.
26 июля стало известно, что Герхард Шредер находится с визитом в Москве. Бывший канцлер заявил журналистам, что приехал в Россию „в отпуск“. Но его жена Со Ён Шредер-Ким сказала, что Шредер приехал „для участия в переговорах об энергетической политике“.
На фоне войны в Украине Россия с середины июня резко сократила поставки газа по „Северному потоку — 1“, через который его, в частности, получает Германия. Сперва „Газпром“ снизил нагрузку газопровода до 40% от номинальной, объяснив это тем, что Канада из-за санкций не вернула после ремонта турбину, необходимую для работы. 25 июля „Газпром“ заявил, что в ремонте нуждается еще одна турбина, и с 27 июля прокачка газа по „Северному потоку — 1“ сократилась до 20% от плановой мощности.