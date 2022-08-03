Герхард Шредер встретился в Москве с Владимиром Путиным. И заявил, что не станет с ним ссориться

В интервью он заявил, что войну в Украине не остановить без переговоров, и отметил, что не хочет отнимать работу переговорщика у людей из правительства ФРГ. „Но почему я должен прекращать переговоры, которые законны и не принесут неприятностей мне и моей семье?“ — спросил бывший канцлер Германии.

Герхард Шредер рассказал, что власти России готовы к переговорам с Украиной. Он привел в пример последние очные переговоры, прошедшие в марте в Стамбуле, а также отметил роль Турции. По его словам, власти Турции оказались полезны и при заключении соглашений об экспорте украинского зерна по Черному морю. Шредер допустил, что соглашения по зерну „можно постепенно расширить до прекращения огня“.

В ходе беседы с журналистами Шредер назвал войну в Украине „ошибкой российского правительства“, но заявил, что для решения конфликта нужны „уступки с обеих сторон“.

Говоря о своей дружбе с Путиным, Шредер исключил, что между ними может произойти разлад. „Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-нибудь пользу? Я принял решения, я их придерживаюсь, и я ясно дал понять: может быть, я снова могу быть полезен. Так почему я должен извиняться?“

Немецкий журнал Focus, комментируя интервью Шредера, написал, что бывший канцлер во время беседы выдвинул несколько тезисов „путинской пропаганды“. Один из них — запуск газопровода „Северный поток — 2“, который, по мнению Шредера, станет решением газового кризиса (в июле об этом же говорил Путин). „Если вы не хотите использовать „Северный поток — 2“, вам придется столкнуться с последствиями. И они будут огромными в Германии“, — заявил бывший канцлер ФРГ.

„Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами „Северный поток“ [и „Северный поток — 2“] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет“, — сказал Шредер (цитата по РБК).