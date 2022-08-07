ФОТО и ВИДЕО | „Кто-то может назвать это экологической катастрофой, но природа всегда берет свое“: во что превратились кохтла-ярвеские отстойники?

Кохтла-Ярве – это сланцевая столица Эстонии. На окраине города имеется гигантский химический завод, на котором перерабатывается сланец. В результате этой многолетней деятельности в Кохтла-Ярве появился масштабный зольный отвал, достигающий 167 метров в высоту.

Эта гора стала своего рода символом города. За ней имеются огромные отстойники для очистки воды, используемой на производстве. Кто-то может назвать все это экологической катастрофой. Но на самом деле природа всегда берет свое. Самый большой и наиболее удаленный от горы отстойник стал домом для великого разнообразия животных и птиц.

Я, разумеется, не брал пробы воды, но раз животным и птицам там нравится, то явно она относительно чистая. Водоем мелководный, а потому идеально подходит, например, для журавлей. На снятом с дрона видео видно, что там их живет сотни. С высоты птичьего полета (да еще и на закате) они даже немного похожи на розовых фламинго. Отмечу при этом, что при съемке использовался 2-х кратный зум, поэтому дрон находился от птиц гораздо дальше, чем кажется на видео. Ни одна птица не пострадала, хотя дрон и вынудил их взлететь. Не стоит переживать и на этот счет, ведь как правильно отметила моя хорошая подруга: летать – это профессия птиц.

Ввиду относительной труднодоступности этого места для человека тут также прекрасно себя чувствуют большие улиты, цапли, различные подвиды утиных и прочие. Тут же поблизости обитают барсуки, медведи, рыси, лоси, куньи. Некоторых из них мне удалось недавно запечатлеть.

У этого места нет названия, кроме сухого „Kohtla-Järve settebasseinid“ (Кохтла-Ярвеские отстойники). Но поскольку он стал летним домом для сотен журавлей, то по-другому это место и не назвать, как „Журавлиное озеро„. К тому же это просто очень красивое место.