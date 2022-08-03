Списки ЧЕ утверждены: из Эстонии в Мюнхен отправятся 12 спортсменов

Списки спортсменов, участвующих в чемпионате Европы по легкой атлетике, официально закрыты. 12 спортсменов из Эстонии через две недели отправятся в немецкий Мюнхен попробовать свои силы. Это самая маленькая команда Эстонии на ЧЕ за несколько лет.

В последний раз легкоатлеты боролись за медали чемпионата Европы в 2018 году в Берлине. Тогда на старте было 22 эстонских спортсмена. За два года до этого в Амстердаме было 25 эстонцев, а в 2014 году в Цюрихе – 26. Эстония получала медали на всех этих соревнованиях.

Для Эстонии самые загруженные дни чемпионата Европы приходятся на самое начало, когда одновременно соревнуются десятиборцы Майсель Уйбо, Карел Тилга и Янек Ыиглане и трио марафонцев Роман Фости, Тийдрек Нурме и Каур Кивистик.

В день открытия также стартуют спринтер Карл Эрик Назаров и прыгун в длину Ханс-Кристиан Хаузенберг. На следующий день в беге с препятствиями примет участие Кейсо Педрикс.

У женщин от Эстонии выступят Мариелле Клеэмейер в беге на 400 метров с барьерами, Гедли Туги в толкании ядра и Кармен Бруус в прыжках в высоту.

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