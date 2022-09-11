„Иногда часовая ставка может доходить до 300 евро“: эстонский юрист честно рассказал о своей профессии

Я могу сказать, что отчасти это произошло случайно.

Без правовой системы был бы хаос. Регулировать сферы жизни такого большого количества людей в каждый стране — необходимость. Если бы не было юристов, то невозможно было бы решать спорные моменты, т. к. у каждого человека, своё видение ситуации и чувство справедливости. Юристы являются специалистами широкого профиля, которые не только разбираются в законах, но занимаются коммерцией, ведением бизнеса. В нынешнем мире невозможно просто знать законы, этого катастрофически мало. Такой юрист не выживет, он не сможет работать в бюро или на компанию, и выполнять задачи разного типа.

Мне многие говорят, что в определенных ситуациях я веду себя как юрист. Я не всегда это сам замечаю, поскольку сказывается профдеформация. Профессия юриста „впилась“ в меня, и в обычной жизни это можно заметить.

Юрист должен быть точен в своей работе. Причем точность выражается не только в соблюдении сроков, но и при составлении документации. Перед их отправкой, необходимо тщательно и несколько раз проверить, все ли в порядке. Я не могу себе позволить что-то забыть, ведь я чувствую ответственность перед клиентами и перед своей репутацией. Для меня важна такая характеристика, как честность по отношению к клиенту, следовательно и клиент должен быть честен. Это симбиоз, без которого не получится успешного сотрудничества. Я также считаю, что у юриста должны быть амбиции и стремление достигать своих целей.

Что для тебя главное в работе? Каких принципов ты придерживаешься?

На эти, и не только, вопросы ответит юрист Георгий Джаниашвили, чей опыт в юриспруденции составляет практически 10 лет.

Первые юристы появились еще в древнем Риме, где их основной обязанностью было консультировать римских граждан по нормам прав. Сейчас же данная профессия включает в себя намного больше, чем вы себе можете представить. Чем же сейчас занимаются юристы и почему вообще эта профессия так важна?

Если есть возможность образования за границей, то это замечательно. Я бы порекомендовал получать дополнительное образование в другой стране и углубляться таким образом в какую-то сферу.

Чтобы работать в Эстонии, можно и иметь диплом другой страны, ведь все дело в аккредитации. Однако в каждой стране своя правовая система, стоит учитывать это тоже. Эстонское правовое право схоже больше с немецким, а вот английское вообще отличается. В таком случае придется переучивать себя и делать двойную работу.

Во время моей учебы это было престижное место и большинство специалистов принималось на практику\работу именно оттуда. Помимо Тарту, можно обучиться данной профессии и в Таллинне. Образование достойное и не отстает от заграничного.

Всякая работа с людьми ведет к последствиям и профессия юриста не исключение.

В первую очередь, каждый юрист работает в своей отрасли и ему присущи свои характеристики. Допустим, юристы, которые занимаются уголовными делами, должны быть хладнокровными. Далее, в профессии юриста не должны сильно отражаться эмоции, они будут лишь мешать. Ни в коем случае, нельзя воспринимать что-то на свой счет, надо четко отстаивать позицию клиента. Многие с этим не справляются, поскольку помимо эмоций есть и высокий уровень стресса.

Я видел и юристов, которые делают все машинально. Есть те, кто пытаются много заработать, не интересуясь качеством. Есть и те, кто работают только на результат.

Мне нравится общаться с людьми, отстаивать точку зрения, аргументировать. Я люблю все анализировать, а это повседневность в профессии юриста.

После окончания гимназии, я подавал документы и на юриста, и на IT-специальность. Я прошел везде, но решил, что работая айтишником, я просижу всю жизнь за компьютером. Таким образом моя жизнь связана с юриспруденцией. Правда, за компьютером я все равно сижу постоянно, этого я увы не избежал.

В профессии юриста можно работать и с дипломом бакалавра, и с диплом магистра. Если говорить про суды, то нужен диплом магистра. С законченным бакалавриатом можно быть только советником. Степень бакалавра, увы, недостаточна, чтобы профессионально или даже на среднем уровне ориентироваться в юриспруденции.

Это не секрет, что первые года обучения дают базу, но основной смысл профессии открывается дальше. Отучившись в университете, большинство не понимают задачи юриста и уже находясь на практике вживую сталкиваются с реальностью данной профессии.

Из чего состоит рабочий день юриста?

Сейчас мой день начинается с сортировки файлов. На все письма надо ответить и обязательно расставить приоритеты в том, что нужно сделать сейчас, а что может подождать. Я ориентируюсь на план и сроки каждого дела.

Начинаю работу и иногда резко могу сорваться с намеченного плана, ведь бывают срочные звонки и неотложные дела. Звонки с клиентами, партнерами, заполнение документов, нахождение в суде, деловые встречи - рутина юриста.

У меня нет нормированного графика. Очень часто внезапно возникают рабочие вопросы, которые могут отражаться на свободном времени. Я стараюсь на выходных все же не брать работу и по возможности отдыхать.

Есть ли у тебя табу в работе?

Я не беру сферы, в которых я не компетентен. Для меня важно, чтобы клиент получил квалифицированную помощь, и я направлю его к нужному специалисту.

Я не работаю с клиентами, которые сходу грубят или врут. С такими людьми трудно сохранить уважительные взаимоотношения. Я всегда общаюсь с человеком перед тем как взяться за дело. Исходя уже из непродолжительной беседы, понимаю для себя стоит ли сотрудничество того. Нужно понимать, что не только клиент выбирает юриста, но и наоборот.

Иногда сложно объяснить клиенту, что надо отойти в сторону в своих интересах, что избежать глобальных проблем. Не все понимают, поскольку у каждого свое понятие справедливости и закона.

Какие бы ты выделил плюсы профессии?