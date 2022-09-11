„Иногда часовая ставка может доходить до 300 евро“: эстонский юрист честно рассказал о своей профессии(2)
Блогер RusDelfi Нина Солопушкина продолжает брать интервью у представителей различных профессий. На этот раз героем ее текста стал юрист, который рассказал о том, сколько зарабатывают люди его профессии в Эстонии и с какими трудностями чаще всего сталкиваются.
Первые юристы появились еще в древнем Риме, где их основной обязанностью было консультировать римских граждан по нормам прав. Сейчас же данная профессия включает в себя намного больше, чем вы себе можете представить. Чем же сейчас занимаются юристы и почему вообще эта профессия так важна?
На эти, и не только, вопросы ответит юрист Георгий Джаниашвили, чей опыт в юриспруденции составляет практически 10 лет.
Что для тебя главное в работе? Каких принципов ты придерживаешься?
Юрист должен быть точен в своей работе. Причем точность выражается не только в соблюдении сроков, но и при составлении документации. Перед их отправкой, необходимо тщательно и несколько раз проверить, все ли в порядке. Я не могу себе позволить что-то забыть, ведь я чувствую ответственность перед клиентами и перед своей репутацией. Для меня важна такая характеристика, как честность по отношению к клиенту, следовательно и клиент должен быть честен. Это симбиоз, без которого не получится успешного сотрудничества. Я также считаю, что у юриста должны быть амбиции и стремление достигать своих целей.
Насколько профессия отражает тебя, как человека?
Мне многие говорят, что в определенных ситуациях я веду себя как юрист. Я не всегда это сам замечаю, поскольку сказывается профдеформация. Профессия юриста „впилась“ в меня, и в обычной жизни это можно заметить.
Зачем миру нужны юристы?
Без правовой системы был бы хаос. Регулировать сферы жизни такого большого количества людей в каждый стране — необходимость. Если бы не было юристов, то невозможно было бы решать спорные моменты, т. к. у каждого человека, своё видение ситуации и чувство справедливости. Юристы являются специалистами широкого профиля, которые не только разбираются в законах, но занимаются коммерцией, ведением бизнеса. В нынешнем мире невозможно просто знать законы, этого катастрофически мало. Такой юрист не выживет, он не сможет работать в бюро или на компанию, и выполнять задачи разного типа.
Что сподвигло тебя стать юристом?
Я могу сказать, что отчасти это произошло случайно.
После окончания гимназии, я подавал документы и на юриста, и на IT-специальность. Я прошел везде, но решил, что работая айтишником, я просижу всю жизнь за компьютером. Таким образом моя жизнь связана с юриспруденцией. Правда, за компьютером я все равно сижу постоянно, этого я увы не избежал.
Мне нравится общаться с людьми, отстаивать точку зрения, аргументировать. Я люблю все анализировать, а это повседневность в профессии юриста.
Мог бы ты составить „портрет“ человека, работающий юристом?
Все юристы чем-то отличаются.
Я видел и юристов, которые делают все машинально. Есть те, кто пытаются много заработать, не интересуясь качеством. Есть и те, кто работают только на результат.
В первую очередь, каждый юрист работает в своей отрасли и ему присущи свои характеристики. Допустим, юристы, которые занимаются уголовными делами, должны быть хладнокровными. Далее, в профессии юриста не должны сильно отражаться эмоции, они будут лишь мешать. Ни в коем случае, нельзя воспринимать что-то на свой счет, надо четко отстаивать позицию клиента. Многие с этим не справляются, поскольку помимо эмоций есть и высокий уровень стресса.
Всякая работа с людьми ведет к последствиям и профессия юриста не исключение.
Где стоит учиться данной профессии? И что должен знать юрист?
Я учился в Тартуском университете.
Во время моей учебы это было престижное место и большинство специалистов принималось на практику\работу именно оттуда. Помимо Тарту, можно обучиться данной профессии и в Таллинне. Образование достойное и не отстает от заграничного.
Чтобы работать в Эстонии, можно и иметь диплом другой страны, ведь все дело в аккредитации. Однако в каждой стране своя правовая система, стоит учитывать это тоже. Эстонское правовое право схоже больше с немецким, а вот английское вообще отличается. В таком случае придется переучивать себя и делать двойную работу.
Если есть возможность образования за границей, то это замечательно. Я бы порекомендовал получать дополнительное образование в другой стране и углубляться таким образом в какую-то сферу.
В профессии юриста можно работать и с дипломом бакалавра, и с диплом магистра. Если говорить про суды, то нужен диплом магистра. С законченным бакалавриатом можно быть только советником. Степень бакалавра, увы, недостаточна, чтобы профессионально или даже на среднем уровне ориентироваться в юриспруденции.
Это не секрет, что первые года обучения дают базу, но основной смысл профессии открывается дальше. Отучившись в университете, большинство не понимают задачи юриста и уже находясь на практике вживую сталкиваются с реальностью данной профессии.
Из чего состоит рабочий день юриста?
Сейчас мой день начинается с сортировки файлов. На все письма надо ответить и обязательно расставить приоритеты в том, что нужно сделать сейчас, а что может подождать. Я ориентируюсь на план и сроки каждого дела.
Начинаю работу и иногда резко могу сорваться с намеченного плана, ведь бывают срочные звонки и неотложные дела. Звонки с клиентами, партнерами, заполнение документов, нахождение в суде, деловые встречи - рутина юриста.
У меня нет нормированного графика. Очень часто внезапно возникают рабочие вопросы, которые могут отражаться на свободном времени. Я стараюсь на выходных все же не брать работу и по возможности отдыхать.
Есть ли у тебя табу в работе?
Я не беру сферы, в которых я не компетентен. Для меня важно, чтобы клиент получил квалифицированную помощь, и я направлю его к нужному специалисту.
Я не работаю с клиентами, которые сходу грубят или врут. С такими людьми трудно сохранить уважительные взаимоотношения. Я всегда общаюсь с человеком перед тем как взяться за дело. Исходя уже из непродолжительной беседы, понимаю для себя стоит ли сотрудничество того. Нужно понимать, что не только клиент выбирает юриста, но и наоборот.
Иногда сложно объяснить клиенту, что надо отойти в сторону в своих интересах, что избежать глобальных проблем. Не все понимают, поскольку у каждого свое понятие справедливости и закона.
Какие бы ты выделил плюсы профессии?
Профессия способствует ежедневному развитию, юрист не стоит на месте. Мне нравится возможность постоянных знакомств и создание нового круга общения. Благодаря этому можно черпать знания из других сфер, которые далеки от профессии юриста.
А есть ли минусы?
Основной минус заключается в стрессе. Надо научится с ним справляться и осознавать, что работа будет буквально „ходить по пятам“.
Другой минус, скорее для начинающих юристов, что многие в окружении и не только, хотят у вас проконсультироваться бесплатно. Честно, я не понимаю такого отношения к юристам от многих людей. Бывало, что многие прямо недоумевали, когда я говорил, что моя работа и время стоят денег. У кого-то есть слепая вера, что первая консультация всегда бесплатна. Но со временем и опытом, к этому привыкаешь и спокойней реагируешь.
Я осознанно выбрал профессию, поэтому мне не на что жаловаться. Тем более я люблю то, что делаю.
Прибыльность профессии.
Все зависит от юриста и его амбиций. Если есть длительный опыт и нужные знания, то зарплата может очень высокой.
Средняя плата юриста\адвоката в Эстонии - 120 евро\час. Часовая ставка может быть и больше, доходить практически до 300 евро.
Мой час работы стоит - 100 евро. Не во всем идет, конечно, часовая ставка, есть и фиксированные цены.
В целом же, моя практика уже длится как 10 лет и будучи на первом курсе, я уже начал посещать практики. Сразу у меня не получилось устроиться юристом, но я всегда общался с представителями данной профессии и перенимал их опыт. Моя клиентская база очень обширна и фонд сделанной работы так же велик.
Всегда ли весы правосудия работают верно?
Нет.
Нужно понимать, что суд - это качели. За принятия решения отвечает вообще третий человек, который опирается на доказательства. Если нет определенной документации или заранее проделанной работы, то уже нечего доказывать. Устными соглашениями невозможно оперировать, звать знакомых - не вариант. Именно поэтому надо заключать письменные договоры, делать нужные фото, переводить деньги официально через банк и так далее. Но даже имея это, не всегда можно склонить судью в свою сторону. Доказательств может быть мало, а экспертиза может показать совершенно обратное.
Не стоит и забывать, что есть еще человеческий фактор, от которого судья не застрахован.
С чем чаще всего к тебе обращаются? Сколько времени ты тратишь на одно дело?
Сейчас я больше занимаюсь корпоративным правом и мои клиенты - это предприниматели и компании. Ко мне обращаются за составлением договоров, структурированием бизнеса, уплатой налогов, по вопросам рабочей силы. Больше всего времени отнимает международный бизнес, поскольку надо проверять законы нескольких стран, взвешивать все риски и уже выдать готовое, безопасное решение для клиента.
Каждый случай может занимать индивидуальное количество времени. На скорость дела влияет клиент, нотариус, партнеры, государственные службы, финансовые инспекции и так далее. Подготовка нужной документации может идти месяцами и не все решается за короткий срок.
Как начать свой стартап в Эстонии и сложно ли это?
В Эстонии это как раз очень легко и самое главное преимущество - налоговая система. Пока деньги не выводятся как прибыль - они не облагаются налогом. Человек может создать компанию и получить доход, инвестировать обратно и таким образом деньги работают на благо компании. Система е -резидентства вообще упростила все, компания электронно регистрируется буквально за сутки.
Как часто меняются законы и должен ли юрист их знать?
Законы меняются ежегодно, но не все. У законов есть своя череда и изменения зависят от парламента, который сам выносит решение с интересом какой-то группы лиц или с изменением политических убеждений.
В университете нам говорили одну хорошую фразу : „законы не надо знать, нужно уметь их найти“. Это правда.
Законы незачем знать наизусть, ведь иногда они меняются и их огромное количество. Часто используемые, конечно, уже отложились в моей голове, но заучивать специально я не советую.
Насколько велика ответственность за дело клиента?
У ряда специалистов ответственность высока. Для меня крайне важно, чтобы клиент получил именно то, зачем обращался, а возможно даже и произошел лучший исход.
Своим клиентам я всегда говорю, как поступить будет лучше. Если человек объективно виновен или в проигрышной ситуации, то лучше даже не обращаться в суд, стоит лично со второй стороной решать конфликт.
Если человек не готов принять мои советы, а требует от меня поступить, как он хочет, то я и не буду дальше вести переговоры. Потому что в итоге, виноватым останусь я, поскольку я - юрист, который взял „ответственность“.
Как часто ты посещаешь суд? Какие эмоции испытываешь при процессе?
Последние время я беру меньше судебных дел.
Суд - долгий процесс, зависящий от загруженности судьи. Иногда дело может пройти быстро, а есть и дела, которые уже идут по 2 года. Для назначения даты суда, нужно узнать о возможностях времени обеих сторон и еще влияет график судьи.
Сейчас я в суде бываю примерно раз в три месяца. В этом плане помог коронавирус и многие заседания стали проводить онлайн, что облегчает работу. Также многие процессы переведены сейчас в письменную форму.
Когда суд выигран, я, конечно, доволен. Меня радуют и компромиссы, поскольку не все дела разрешаются в суде и это самый оптимальный, дешевый способ для всех сторон.
Первое время, заходя в суд, был мандраж. К заседанию обязательно нужно хорошо подготовиться и быть уверенным в своих словах. Всегда придерживаюсь этого, и уже находясь в суде, чувствую себя спокойно.
Дело „совести“. Как удаётся оправдать виновного?
Во-первых, я не занимаюсь уголовными делами, это облегчает жизнь.
В этом всегда есть палка о двух концах. Не всегда бывает так, что клиент совсем не прав, а даже если и не прав вовсе, то я сразу даю знать. Моя задача, как юриста, сказать правду и найти лучший исход из ситуации, например, компромисс со второй стороной.
В правовом государстве оказывать помощь нужно всем, поскольку немногие сами понимают, что провинились.
Какие советы можешь дать при выборе юриста?
При выборе юриста можно сначала посмотреть отзывы в Интернете. Если это судебный юрист, то можно на riigiteataja посмотреть список дел и на основе этого делать выбор. Если юрист говорит только о деньгах, то стоит задуматься о своих растратах и его приоритетах. Можно почитать статьи, которые он пишет, хорошо работает и сарафанное радио. Советую еще поинтересоваться образованием.
Больше всего надо обращать внимание на поведение юриста во время встречи. Он должен задавать много вопросов и действительно интересоваться делом. Если он занял позицию слушателя и молча кивает, то скорее всего, вы просто потеряете свои деньги. Следить советую и за частотой ответов на звонки\письма, если есть некая неспешность и игнорирование дела, то советую отказаться от такого специалиста.
Не стоит и идти к юристам с дешевым прейскурантом. Если рыночная цена составляет больше 100 евро, а юрист ставит всего 30-40 евро, то это может выдавать его неуверенность и недостаточную компетентность.
А что посоветуешь молодым юристам?
Молодым юристам хочется пожелать идти при первой возможности на практику в бюро. Сейчас уже за это платят, поэтому тем более надо пользоваться данной возможностью. На самых начальных этапах можно получить бесценный опыт и позже стать уже полноценным работником.
Советую не гнаться сразу за большими деньгами, особенно если нет команды опытных юристов. Вполне вероятно, что деньги будут легкие, а сама работа окажется неимоверно тяжелой и приведет к быстрому выгоранию.
Расскажи о своем блоге. О чем ты пишешь?
Я создал блог несколько лет назад с целью писать доступно, на русском языке про законы, новую информацию в сфере юриспруденции. Когда я начал , в 2015 году, о подобном писали на эстонском языке, и я решил просвещать на русском языке, помогая людям. Даже сейчас нет особо источников, которые писали бы понятно для каждого читателя. В Инстаграме мне иногда пишут и спрашивают, я могу отвечать и консультировать, делаю это иногда и бесплатно. К сожалению, сейчас не успеваю заниматься этим полноценно, но продолжаю по возможности рассказывать больше о своей работе.
Мифы о работе юриста.
1. „Юристы гонятся только за деньгами“. Конечно, есть те, которые за каждое свое слово хотят денег, но не все думают прежде всего о материальных благах. С другой стороны, а почему работа специалиста не должна хорошо оплачиваться?
2. „Всего-то надо знать законы, вообще ничего сложного!“. Если бы было действительно так все просто, юристами были бы все.
3. „Ты же юрист, помоги“. Мы не можем все знать, особенно если специалист сосредоточен на одной сфере.
Самый запоминающийся случай в твоей практике.
За практически 10-летний опыт работы было много чего. Я помогал довольно известным в Эстонии компаниям, в этом есть свои особенности.
Помню, как на первом курсе нас привели в суд. Одна из историй, прозвучавшая на том заседании, была о том, как один человек другого укусил за нос из-за разборок с бутылками в мусорке. Нам, честно, было смешно в тот момент.
Раньше я занимался семейными делами и там всегда все очень эмоционально. Я помню случай, когда отец сказал, что у него нет денег на алименты, на что судья отчитала его как мальчика.
Бывает, судьи ругаются и на юристов, которые приходят на заседания неподготовленные или вовсе забывают документы.
Клиенты бывают иногда очень забавные, много рассказывают о своей частной жизни, которая меня в принципе не особо касается или интересует.
Опиши одной фразой свою профессию.
„Ты же юрист!“.
Очень часто это слышу, особенно от людей, которые под предлогом „можно задать вопрос“ хотят бесплатную консультацию. Я уже научился говорить „нет“, но эта фраза прямо описывает меня.