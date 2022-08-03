Инцидент на Дне дворовых кафе: гости пробрались в хозяйскую спальню и затискали котят так, что пришлось обращаться в скорую

Кафе было устроено во дворе дома одного из волонтеров MTÜ Cats Help. Двери самого дома для удобства оставили открытыми, однако все это вылилось в то, что несколько взрослых и „куча“ детей зашли в хозяйскую спальню, где замучили находившихся там котят. „Сейчас мы располагаем информацией о том, что в комнате находились две пожилые женщины и дети. И эти взрослые люди тоже не очень ласково обходились с котятами. Мы до сих пор не знаем, кто это был. С нами никто не связывался, чтобы как-то сгладить ситуацию“, — рассказала волонтер MTÜ Cats Help Эвелин Таалер.



Люди настолько замучили животных, что один котенок стал очень вялым, у второго что-то случилось с лапой и он тоже стал пассивней обычного.

„На данный момент один чувствует себя лучше, а другой до сих пор не опирается на лапу, диагноз — разрыв мышцы. Много лекарств, много покоя для лапы, что, конечно, довольно сложно для котенка, который хочет побегать“, — сказала Таалер. По ее словам, котят ночью пришлось доставить в отделение неотложной помощи.



Она признала, что, вероятно, владельцам следовало быть более бдительными.

Волонтер отметила, что время от времени приходится иметь с дело с таким легкомыслием в отношении животных. „Неуважение к кошкам, непонимание того, что в данный момент они хотят побыть одни. Кот сам придет к тебе, когда захочет“, — подчеркнула женщина.

„Уважаемые родители! Котята не игрушки, они очень маленькие и хрупкие. Половина дохода нашего кафе прошлой ночью пошла на расходы в скорой, куда отвезли малышей“.



Кроме того, гости оставили горы неотсортированного мусора, хотя возле мусорок висели информационные таблички на нескольких языках.

