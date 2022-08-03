ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (161-й день) | Экс-канцлер Германии не хочет ссориться с Путиным

Герхард Шредер встретился в Москве с Владимиром Путиным. И заявил, что не станет с ним ссориться. Бывший канцлер Германии рассказал, что власти России готовы к переговорам с Украиной. Он привел в пример последние очные переговоры, прошедшие в марте в Стамбуле, а также отметил роль Турции. По его словам, власти Турции оказались полезны при заключении соглашений об экспорте украинского зерна по Черному морю. Шредер допустил, что соглашения по зерну „можно постепенно расширить до прекращения огня“