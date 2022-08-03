ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (161-й день) | Экс-канцлер Германии не хочет ссориться с Путиным
Предлагаем вашему вниманию обзор событий уходящего дня в Украине и вокруг нее.
Главное из утренней сводки украинского генштаба:
Российские войска обстреливали позиции украинцев на Харьковском и Славянском направлениях.
В Днецкой области российская армия сосредоточила основные усилия на Бахмутском направлении.
Россияне снизили интенсивность полетов авиации в связи с плохими погодными условиями.
Герхард Шредер встретился в Москве с Владимиром Путиным. И заявил, что не станет с ним ссориться. Бывший канцлер Германии рассказал, что власти России готовы к переговорам с Украиной. Он привел в пример последние очные переговоры, прошедшие в марте в Стамбуле, а также отметил роль Турции. По его словам, власти Турции оказались полезны при заключении соглашений об экспорте украинского зерна по Черному морю. Шредер допустил, что соглашения по зерну „можно постепенно расширить до прекращения огня“
Судно с кукурузой, вышедшее из Одессы, прошло инспекцию Совместного координационного центра в Турции и готово отправляться в пункт назначения в Ливане, сообщили в Мининфраструктуры Украины.
Европа отключила вещание еще одного российского телеканала. Крупнейший европейский оператор спутниковой связи, французская Eutelsat отключила вещание „НТВ-Мир“ на всей европейской территории за то, что российский телеканал упорно называет украинцев нацистами.
Александр Вилкул, глава военной администрации Кривого Рога, в комментарии „Стране“ подтвердил, что россияне накапливают военную технику и солдат на Криворожском направлении. По словам Вилкула, вместе с накоплением группировки российских войск в последнее время увеличились и вражеские обстрелы.
Украинских миротворцев отзовут из Косова. Сейчас в составе сил KFOR в регионе находятся 40 украинских военных. Их отзовут в соответствии с мартовским указом Зеленкого об отзыве контингента, принимающего участие в международных миротворческих операциях.
Обстрел Чугуева: погиб 70-летний мужчина, две женщины ранены. Российские войска днем в среду обстреляли украинский город Чугуев под Харьковом, в результате чего погиб один человек, двое ранены, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов.
Швейцария присоединилась к „золотым“ санкциям ЕС против России. Вслед за ЕС Швейцария ввела санкции на импорт золота из России. Рейтер сообщает, что Швейцария также зеркально отразила европейские исключения из санкций, касающиеся поставок сельхозпродукции и нефти в третьи страны.
ОПЕК+ в сентябре увеличит добычу нефти, но всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Россия и Саудовская Аравия в результате договоренности смогут прибавить по 26 тысяч баррелей в сутки. Квота обеих стран таким образом достигнет 11,03 миллиона баррелей в сутки.
Россия и Украина обменялись пленными уже 27 раз. Об этом сообщило Миобороны РФ.
Главное из вечерней сводки украинского Генерального штаба:
На Бахмутском направлении ВС РФ наступали в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. На всех направления ВСУ заставили российсийские подразделения отступить.
На Авдеевском направлении российские силы безуспешно наступали в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески.
На Новопавловском и Запорожском направлениях шли бои в направлении Марьинки и Белогорки.
С начала войны Украину покинули больше 10 миллионов человек, следует из данных управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. При этом обратно в страну вернулись 4,27 миллиона человек. Большего всего беженцев находятся в России — около 1,97 миллиона человек.