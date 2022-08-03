Илона Калдре вышла из центристской фракции в Йыхви: „чтобы быть воином, не всегда нужна целая армия“

„Центристской фракции, по существу, в Йыхви никакой нет. Скажу больше, я не являюсь и не являлась членом Центристской партии, хотя по многим вопросам я солидарна с позицией партии в вопросах сдерживания натиска на определенные социальные слои нашего общества и в целом заботе о людях. Только вот для меня не главное выполнять приказы, поступающие от лидера местной фракции“, – пояснила свое решение Калдре в интервью rus.err.ee

Учитывая, что сегодня центристская фракция находится в оппозиции и в основном предложения и работа фракции не воспринимается правящей коалицией всерьез, я вижу больше возможностей реализовать свои обещания, данные мною избирателям, как независимый член волостного собрания. Я сама живу в городе и хочу, чтобы Йыхви развивался. Сегодня для многих жизнь в нашем городе – это борьба или испытание, а порой и вовсе два в одном. Я не считаю, что это нормально. И для того, чтобы быть воином, не всегда нужна целая армия“, – сказала Калдре.

„Да, политика – это система, и я трезво оцениваю свои силы и возможности. Но по меньшей мере я смогу сказать своим избирателям что я сделала всё, что смогла. Если просто сидеть в оппозиции, то жизнь точно не изменится к лучшему. На данный момент я вижу больше возможностей для созидания вне каких-либо фракций“, – добавила она.

Фракция Центристской партии в волостном собрании Йыхви развалилась, поскольку для существования фракции необходимо, чтобы в ней было как минимум три члена.