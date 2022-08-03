Украинский гроссмейстер рассказал о службе на передовой и про вину российского народа

Шахматист в интервью сайту censor.net рассказал о своей службе и поделился реакцией шахматного мира на войну. Также он рассказал о том, как принял решение пойти защищать Украину и о том, как на это отреагировали близкие.

„Да, окопы, сырость, рваный график - не то, что хотелось бы иметь в 2022 году. Но я тут, потому что сказал „да“ в момент „вопроса“. Хотя отчетливо понимал, что к этому не готов. Но жизнь такая штука, что экзамены - не по расписанию. Как бы мне ни было трудно, это всего лишь трудности, не трагедии. И чем больше людей НЕ будут закрываться от неожиданных трудностей, тем меньше людей ждут неизбежные трагедии.

Два старших брата пошли в армию еще 24 февраля - этот шаг в нашей семье норма. Мы, правда, не говорим родителям всех подробностей, где мы и что. „Все хорошо“ - и маме достаточно, чтобы уснуть. Отец у меня бывший военный, полковник - знает, что такое война. Он был сдержан, просто дал пару дельных советов. Конечно, родители нервничают, но пытаются себя контролировать… Братья меня поддержали“.

Призыв начался во второй половине апреля, и Игорь Коваленко решил согласиться: „Я решил не скрываться. Сказали, что отправляют в учебный центр. Ну, и поехали“.

В начале июля его отправили в Донецкую область: „Отлично, - думаю, - поменьше комаров. Вообще-то я туда ехал как водитель БМП. В итоге стал сапером. Им мне быть больше по душе“.

Игорь Коваленко также рассказал про поддержку со стороны иностранных коллег-гроссмейстеров и о том, как реагировали российские шахматисты на войну.

„Поддержка идёт отовсюду. Счёт идёт на тысячи людей, которые пишут, и сотни, которые помогают, чем могут. От „молодец“ или „восхищаюсь тобой“ до перевода нескольких тысяч евро. Кто-то переводит постоянно - по мере возможности“.

В первые месяцы, когда был ещё волонтёром, огромное количество шахматистов Беларуси и России пересылали деньги: „Удивительно много „тихой“ помощи приходило оттуда“.