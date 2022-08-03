Украинский гроссмейстер рассказал о службе на передовой и про вину российского народа
Украинский гроссмейстер Игорь Коваленко занимает в рейтинге ФИДЕ 69-е место. После полномасштабного вторжения России в Украину он был волонтером, а уже в мае начал служить в ВСУ.
Шахматист в интервью сайту censor.net рассказал о своей службе и поделился реакцией шахматного мира на войну. Также он рассказал о том, как принял решение пойти защищать Украину и о том, как на это отреагировали близкие.
„Да, окопы, сырость, рваный график - не то, что хотелось бы иметь в 2022 году. Но я тут, потому что сказал „да“ в момент „вопроса“. Хотя отчетливо понимал, что к этому не готов. Но жизнь такая штука, что экзамены - не по расписанию. Как бы мне ни было трудно, это всего лишь трудности, не трагедии. И чем больше людей НЕ будут закрываться от неожиданных трудностей, тем меньше людей ждут неизбежные трагедии.
Два старших брата пошли в армию еще 24 февраля - этот шаг в нашей семье норма. Мы, правда, не говорим родителям всех подробностей, где мы и что. „Все хорошо“ - и маме достаточно, чтобы уснуть. Отец у меня бывший военный, полковник - знает, что такое война. Он был сдержан, просто дал пару дельных советов. Конечно, родители нервничают, но пытаются себя контролировать… Братья меня поддержали“.
Призыв начался во второй половине апреля, и Игорь Коваленко решил согласиться: „Я решил не скрываться. Сказали, что отправляют в учебный центр. Ну, и поехали“.
В начале июля его отправили в Донецкую область: „Отлично, - думаю, - поменьше комаров. Вообще-то я туда ехал как водитель БМП. В итоге стал сапером. Им мне быть больше по душе“.
Игорь Коваленко также рассказал про поддержку со стороны иностранных коллег-гроссмейстеров и о том, как реагировали российские шахматисты на войну.
„Поддержка идёт отовсюду. Счёт идёт на тысячи людей, которые пишут, и сотни, которые помогают, чем могут. От „молодец“ или „восхищаюсь тобой“ до перевода нескольких тысяч евро. Кто-то переводит постоянно - по мере возможности“.
В первые месяцы, когда был ещё волонтёром, огромное количество шахматистов Беларуси и России пересылали деньги: „Удивительно много „тихой“ помощи приходило оттуда“.
„В западном мире антироссийская активность только поощряется, им ничего за это не будет и при этом они достаточно пассивны. А вы хотите, чтобы я предъявлял претензии тем, кто за это может сесть в тюрьму, потерять материальные блага и возможно будущее, а кого-то могут и избить?“, - добавил Игорь Коваленко.
В конце он поделился мнением относительно вины российского народа в войне.
„Я не за какое-то всепрощение - оно мне противно. Во-первых, не оправдываю народ в целом, - точно не библейская позиция, это я говорю как человек, имеющий теологическую компетентность.
Происходящее сегодня - коллективная ответственность, всенародная аморальность и всероссийское помешательство. Очевидно, что огромный процент россиян виновны во всем этом - думаю не меньше 100 миллионов из них“,- сказал гроссмейстер.
Более подробно интервью украинского гроссмейстера можно прочитать тут.
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