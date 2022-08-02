ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (160-й день) | Началась обязательная эвакуация из подконтрольных Киеву районов Донецкой области

Верховный суд РФ признал батальон „Азов“ террористической организацией. Наблюдатели предполагают, что это усложнит процесс обмена украинских военнопленных и повысит шансы на то, что в России их отправят под суд по обвинению в терроризме.

Комиссия Сейма Латвии приняла проект заявления о признании России террористическим государством. Проект заявления „О целенаправленных военных нападениях России на мирных жителей и общественное пространство Украины“ был единогласно поддержан комиссией Сейма по иностранным делам,

США ввели новый пакет санкций против России. В списке Алина Кабаева, а также13 физических лиц, более 30 компаний и два судна.

Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 108 млрд долларов, для восстановления необходимо потратить по меньшей мере 185 млрд долларов, приводит оценки Киевкая школа экономики в новом исследовании.

Популярная певица Лайма Вайкуле рискует лишиться „голубых огоньков“ и корпоративов в России — она открыто поддержала Украину в войне, выйдя на сцену с украинским флагом во время концерта в литовской Паланге.

Минобороны РФ вновь заявило, что удалось уничтожить шесть РСЗО HIMARS. Такие данные привел в ходе совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сегодня началась обязательная эвакуация из подконтрольных Киеву районов Донецкой области. Переселенцев будут расселять в центральных регионах Украины. В первый день из региона вывезли 133 человек, в том числе 34 детей, рассказала глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук По ее словам, в рамках эвакуации государство берет на себя полную ответственность за перевозку людей и их дальнейшее обеспечение.

С начала войны в Украине погибли минимум 5327 мирных жителей, еще 7257 получили ранения, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (2897 убитых и 2905 раненых на территории под контролем правительственных сил, а также 251 погибший и 992 раненых на территориях под контролем армии РФ и пророссийских сепаратистов).