Обвиняемый в педофилии житель Мярьямаа хочет продолжать писать детские книги, дети по-прежнему приходят к нему в гости

Хотя у Ивара Лыкова своих детей нет, его однозначно можно назвать большим другом подрастающего поколения.

В 2017 году издание Märjamaa Nädalaleht опубликовало статью под названием „Наши замечательные люди и их достойные дела“. В подзаголовке этой статьи об Иваре Лыкове говорилось следующее: „Вместе с братом он придумал игры, в которые могут играть дети на Яанов день и во время других мероприятий. Почти ежегодно он устраивает для местных детей празднование нового года, дарит им подарки, и все это - на собственные деньги“.

„Детям своих братьев и деревенским ребятишкам он дарил подарки и мастерил игрушки, - писали о Лыкове в 2020 году. - Например, он придумал такие игры на ловкость, как картофельная пушка, курица-несушка и осьминожка - игроку нужно угадать, из какой именно трубки-щупальца вылетит шарик, и поймать его“.

Свой гражданский долг Ивар выполняет по-разному. И советом, и делом он помогает коллегам по союзу пожарных-добровольцев. В 2006 году президент Арнольд Рюйтель наградил его орденом Эстонского Красного Креста V степени за донорство крови. В общей сложности Лыков сдавал кровь почти 150 раз.

Но это всего лишь хобби. На хлеб насущный Лыков всю жизнь зарабатывал земледелием, и за десятилетия, проведенные на ферме, он работал и механиком, и трактористом. Сейчас, в связи с проблемами со здоровьем, он живет на пенсию по инвалидности. Из этих денег до десятого числа каждого месяца он выплачивает 96,43 евро Налогово-таможенному департаменту. В пояснении к платежу он указывает свое имя, номер уголовного дела и добавляет - „судебные издержки“.

В конце прошлого года Ивар пошел на соглашение с прокуратурой, признав себя виновным в „неоднократном совершении действий сексуализированного характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста“.