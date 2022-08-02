Правда ли, что Джо Байдену запретили въезд в Саудовскую Аравию?
В июле 2022 года пользователи соцсетей рассказывали о решении наследного принца королевства, принятом вскоре после визита в страну президента США. Мы проверили достоверность таких публикаций.
Пользователи соцсетей со ссылкой на популярный в арабском мире телеканал „Аль-Джазира“ утверждают: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман остался „крайне возмущён“ тем, как президент США Джо Байден вёл себя в ходе своего недавнего визита в королевство. „Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было“, — приводят цитату Мухаммеда ибн Салмана авторы соответствующих публикаций. В качестве подтверждения в подобных постах встречается оценка востоковеда и постоянного гостя ток-шоу на российском федеральном телевидении Евгения Сатановского.
Публикации о том, что Джо Байдену после недавнего визита запретили въезд в Саудовскую Аравию, можно встретить в нескольких пабликах во „ВКонтакте“, крупнейшие из них — „Сила в правде“ (195 000 подписчиков на момент написания этого разбора) и „Новости президента России!“ (159 000). В Telegram новостью поделились, в частности, каналы „Прямой эфир“ (2 млн подписчиков), „Россия сейчас“ (685 000), „Первый народный“ (553 000), „Хазин“ (181 000) и „Багдасаров“ (71 000). Упоминания также можно встретить в Facebook, Twitter и других соцсетях.
Уже в конце месяце об объявлении Байдена персоной нон-грата в Саудовской Аравии рассказали некоторые СМИ, в числе которых Pravda.ru и Readovka.
Джо Байден прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию 15 июля. В Джидде он встретился с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, фактическим руководителем страны при 86-летнем короле Салмане ибн Абдул-Азизе. Визит широко обсуждался в мировой прессе, поскольку ранее Байден крайне негативно отзывался о своём визави, которого США считают заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашогги. Автора The Washington Post и критика саудовских властей убили в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году, куда журналист явился сам для получения обычной справки. Американский президент в своё время обещал „наказать“ ибн Салмана за это преступление, но никаких действий для этого предпринято не было.
„Аль-Джазира“ очень подробно освещала поездку Байдена в Саудовскую Аравию. При этом на сайте телеканала нет никаких упоминаний о возмущении Мухамеда ибн Салмана, равно как и популярных среди интернет-пользователей слов о запрете на въезд американского президента в страну. Судя по опубликованному на сайте Белого дома тексту совместного заявления сторон по итогам переговоров, встреча прошла как минимум спокойно и как максимум относительно успешно. В коммюнике подчёркивается важность двустороннего партнёрства, перечислены ряд совместных инициатив и проектов, а также выражено стремление сообща укреплять безопасность в Ближневосточном регионе.
Первоисточник новости — вовсе не „Аль-Джазира“ или другое крупное СМИ. Впервые о реакции Мухаммеда ибн Салмана на двухдневные переговоры с Байденом рассказало 17 июля (на следующий день после их окончания) информационное агентство „Панорама“ — самый известный русскоязычный сайт, публикующий выдуманные шуточные новости. Об этом прямо сообщается не только на логотипе издания, но и в дисклеймере под каждой публикацией: „Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями“.
Несмотря на предупреждения авторов, подобные публикации часто воспринимают как настоящие новости и затем пересказывают на широкую аудиторию не только обычные интернет-пользователи, но и политики и лицензированные СМИ. Например, депутат Госдумы Алексей Журавлёв рассказывал в эфире программы „60 минут“ о выдуманном „Панорамой“ британском министре здравоохранения, которая якобы объясняла „патологическую агрессивность русских“ их плохой генетикой, а Никита Михалков цитировал в программе „Бесогон“ выдуманные слова американского дипломата Генри Киссинджера. Декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров и вовсе попался дважды: в прошлом году в эфире телеканала „Россия-1“ он на основе новости „Панорамы“ утверждал, что европейские власти потребовали ввести ЛГБТ-персонажа в мультсериал „Маша и Медведь“, а в этом (тоже в популярном телешоу) рассказывал о предложении генерала США исключить Литву из НАТО.
Итог: Сатирические новости