Правда ли, что Джо Байдену запретили въезд в Саудовскую Аравию?

Пользователи соцсетей со ссылкой на популярный в арабском мире телеканал „Аль-Джазира“ утверждают: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман остался „крайне возмущён“ тем, как президент США Джо Байден вёл себя в ходе своего недавнего визита в королевство. „Этот человек улыбается мне в лицо, а за глаза обвиняет в самых страшных преступлениях. Я клянусь, что больше никогда не подам Байдену руки и не буду вести с ним никаких дел. Более того, я распоряжусь, чтобы этой мрази на нашей земле больше никогда не было“, — приводят цитату Мухаммеда ибн Салмана авторы соответствующих публикаций. В качестве подтверждения в подобных постах встречается оценка востоковеда и постоянного гостя ток-шоу на российском федеральном телевидении Евгения Сатановского.



Публикации о том, что Джо Байдену после недавнего визита запретили въезд в Саудовскую Аравию, можно встретить в нескольких пабликах во „ВКонтакте“, крупнейшие из них — „Сила в правде“ (195 000 подписчиков на момент написания этого разбора) и „Новости президента России!“ (159 000). В Telegram новостью поделились, в частности, каналы „Прямой эфир“ (2 млн подписчиков), „Россия сейчас“ (685 000), „Первый народный“ (553 000), „Хазин“ (181 000) и „Багдасаров“ (71 000). Упоминания также можно встретить в Facebook, Twitter и других соцсетях.



Уже в конце месяце об объявлении Байдена персоной нон-грата в Саудовской Аравии рассказали некоторые СМИ, в числе которых Pravda.ru и Readovka.