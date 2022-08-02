ВИДЕО | Через два года после взрывов на складе в Бейруте в районе аварии рухнуло еще одно здание

На прошлой неделе ливан ские власти предупредили местных жителей, что один из зерновых складов может обрушиться. Подвижки были замечены в фундаменте бывшего склада. Обрушению предшествовало продолжавшееся несколько недель горение зерна, забродившего в условиях сильной жары.

Взрыв 2020-го года был вызван опасным хранением аммиачной селитры. При взрыве погибли 215 человек, более 6000 получили ранения. В результате взрыва часть города была разрушена, десятки тысяч человек остались без крова. Местные жители воспринимают взрывы как символ коррумпированности государственной власти и плохого управления.