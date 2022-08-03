Измученная родами кошка лежала в компостной куче посреди роя мух

„Нам позвонили из Кохила и сообщили, что кошка, родившая в компостной куче в саду одного человека, лежит неподвижно, вокруг нее рой мух, а два котенка точно мертвы“, — написали в социальных сетях волонтеры. „Вызов казался настолько серьезным, что мы бросились на помощь, а ветеринарная клиника Мики была готова принять кошек сразу же“.

В норме взрослая кошка не рожает в компостной куче и не сидит там часами неподвижно. Нашедший также предложил ей воду и еду, и кошка попыталась уснуть, но рой мух ей не позволил. При этом кошка лежала поверх своих мертвых детенышей, как бы защищая их.

Волонтер Келли удерживала кошку-мать на месте, пока ее подруга садовыми ножницами вскрывала плаценту, чтобы освободить остальных детенышей. Мама-кошка была совершенно равнодушна к происходящему, настолько она была измучена.

„Мы боялись, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, поэтому сделали все анализы крови, но к счастью все совершенно в пределах нормы. Мама-кошка просто очень устала. Что, конечно, отличная новость. Теперь она может отдохнуть и спокойно позаботиться о своих малышах“, — пояснили сегодня ситуацию НКО.

Котята с кошкой пока находятся в клинике в клетке, но это совершенно не подходящее место для кошачьей семьи. Теперь им действительно нужен приемный дом.

Если вы можете приютить котят, напишите на почту CATS Help catshelpmtu@gmail.com

НКО предоставит все оборудование и корм и окажет всестороннюю поддержку.